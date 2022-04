Más allá de Viera y Jesé

Llegó el día en que Jesé fue al banquillo. Parecía que no existía aquel entrenador capaz de ponerle como suplente. Si el Instituto Nacional de Estadística o incluso hasta cualquier aficionado hubiera planteado una encuesta sobre la conveniencia o no de que el delantero fuera relegado del once inicial después de un tiempo sin incidencia mayor en el equipo que unas cuestas carreras, seguramente la gran mayoría habría votado por el ‘sí’, y ayer Xavi García Pimienta optó por lo mismo, aunque habría truco.

Tal y como confesó el técnico al final del encuentro, el delantero había pasado un mala semana. Un «problema estomacal» le había privado de participar en un entrenamiento y en otro había tenido que marcharse antes de tiempo. En cualquier caso, aprovechó para sentarle por primera vez en la temporada –antes, Con Pepe Mel, sólo había sido suplente en Lugo, y de mutuo acuerdo, y en las dos primeras jornadas, por baja forma–. Transcurrido los 90 minutos más el tiempo añadido, la cuestión es: ¿mejoró la UD Las Palmas sin Jesé? ¿Empeoró?

El que le sustituyó fue Rober, héroe en Ponferrada al marcar el gol de la victoria en el último segundo y premiado con la titularidad. Por el otro lado el que actuó fue Moleiro, que a su vez había quitado el puesto a Clemente. Con dos de los tres hombres de ataque nuevos, el cuadro amarillo fue incapaz de profundizar por las bandas en todo el partido. Si alguna vez lo hizo, fue gracias a los laterales; los extremos, apenas intervinieron en el juego.

La UD, con dos jugadores a pierna cambiada en las alas, pecó en exceso de jugar por el centro, lo que facilitó la labor a un equipo tan cerrado como el Amorebieta. De alguna manera, el equipo fue menos profundo y renunció prácticamente a algo que le había dado frutos en los últimos encuentros como los centros laterales –en uno de ellos, de Lemos, llegó la única ocasión de gol de la primera parte, en un cabezazo de Sadiku–.

Desde ese punto de vista, Las Palmas habría sido más débil sin Jesé, que al menos siempre intimida a los rivales y les obliga a acularse, sin embargo, tampoco notó su ausencia en exceso, porque en la segunda parte el equipo renunció al ataque tras el gol de Kirian.

En resumen Las Palmas fue peor que en los partidos anteriores más allá de Jesé, y seguramente lo fue porque Jonathan Viera, la referencia principal de los amarillos, no estuvo fino. No lo está, de hecho, desde hace mucho, aunque si incidencia, con poco que haga, puede ser letal en ocasiones y ayuda siempre, porque con un 60% del de La Feria la UD ya tiene mucho ganado.

Aún así, el equipo ganó y sumó su cuarto triunfo consecutivo, el que le hizo dormir en el playoff, por lo que el fútbol volvió a demostrar, una vez más, que con muy poco cualquiera puede llevarse un partido. Ayer Las Palmas lo hizo gracias a un golazo al poco de comenzar la segunda parte, pero nada más. Después se dejó dominar por el Amorebieta y sufrió de lo lindo, hasta el punto de que Valles se convirtió en el salvador. Es la gran paradoja de este deporte. En Huesca, en el verdadero punto de inflexión de la UD, los de García Pimienta hicieron méritos para ganar; ayer, los merecimientos fueron de empate. Pero ganó, y ahí está la UD, en órbita y más allá de Jonathan Viera y Jesé.