Jesé Rodríguez y un problema estomacal. El pistolero galáctico de la UD Las Palmas, pichichi con nueve dianas tras la disputa de 35 jornadas, se ejercitó en la jornada de ayer en Barranco Seco al cien por cien. Ante el rival vasco, ‘Jey-M’ fue suplente y no disputó ni un minuto. Tampoco calentó. Pimienta recurrió a Maikel (65’), Cardona (73’), Clemente (73’) y Fabio (78’). Sin Jesé, la UD ganó sin un recital ofensivo.

El plantel de Xavi García Pimienta cuenta hoy con jornada de descanso y el Viernes Santo visita al Eibar. Tras lograr la cuarta victoria consecutiva, el propio técnico barcelonés que Jesé se ausentó a una sesión preparatoria de la pasada semana. «Tuvo un problema estomacal y no entrenó un día, al siguiente estuvo un poco débil y necesitábamos gente al 100%. No hay ningún problema con él. A ganarse el sitio exactamente igual que el resto de la plantilla», comentó el barcelonés.

La última ocasión que Jesé Rodríguez fue suplente en el Gran Canaria fue en la primera jornada ante el Valladolid (15 de agosto). Saltó el terreno en el 58’ por Armando Sadiku y a los seis minutos firmó el 1-1. Con la disputa de 65 duelos oficiales con la UD entre Primera y Segunda, es la primera ocasión que Jesé se queda en el banquillo en el Gran Canaria y no juega. En esta campaña, fue suplente en Lugo y no saltó. Ante la Ponferradina, el '10' no completó un gran partido y ahora llega el episodio de la 'dolencia estomacal'. ¿Volverá al once ante el Eibar?