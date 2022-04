Un soldado de la luz. La pólvora más espiritual que made in Albania. El nuevo Armando Sadiku: tres goles en cuatro partidos mágicos y es el nueve de la UD. Ha desplazado a Jesé Rodríguez a la banda y relata cómo abandonó el infierno. Su tanto en Pucela lo cambió todo. De fijo en los descartes a nueve indiscutible en el ciclo del monje Pimienta. Un gol lo puede cambiar todo. "En verano llegué muy a gusto; tenga muy buena relación con el director deportivo [Luis Helguera], así como con el presidente [Miguel Ángel Ramírez] . Esperaba este momento para mostrarme a mí mismo que soy capaz. Ahora estoy en la luz, se está acabando lo malo y soy protagonista. Tengo un año -acaba en junio-, solo estoy concentrado en los siete partidos que restan".

Desvela su celebración, repleta de rabia. ¿Es mandar un mensaje? "Los goles siempre los celebro así, me encanto celebrar tantos, esperaba el momento. Es una celebración con el corazón; soy un profesional, siempre respondo de la mejor manera (...) Ahora estoy muy alegre". Sobre las claves del despertar de la UD Las Palmas, lo responsabiliza al gran momento psicológico del vestuario. "Nunca lo he visto tan unido; a mitad de la semana organizamos comidas. Es el mejor momento de toda la temporada. Estamos muy unidos, tremendamente".

Sobre las aspiraciones en la tabla y con la sexta plaza a un punto, detalla que la racha no es fruto de la casualidad. "Van cuatro y es una gran racha, pero hay muchas cosas detrás. Hay un trabajo de todo el año, es el fruto del esfuerzo. Hemos trabajado duro, la calidad de este equipo ya se sabía y ahora llega el momento. Somos más fuertes que nunca, cada uno da el 100%; sobre todo los que no juegan. Como es mi caso, que no he jugado muchos minutos; estoy dando todo lo que tengo".

Sadiku, por su gen rematador, es el complemento perfecto a la sinfonía 'vierista'. "Remato todas las pelotas en el área, llevo mucho tiempo esperando. Solo pido que me den pelotas al área. Estoy aprovechando para hacer goles, ayudar al equipo; llegó mi momento (...) Sabemos que tenemos calidad, producto de las diversas conversaciones hemos logrado fortalecer el grupo". Armando recuerda que también puede colaborar con el equipo en otras facetas. "Apretar para hacer sufrir al rival, el equipo tiene calidad pero no creíamos en lo que hacíamos".