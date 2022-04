La agenda de Xavi García Pimienta. Día a día. Pase a pase. Toque a toque. Victoria a vitoria. El estratega de la UD desconoce los planes de la UD Las Palmas sobre su futuro y se centra únicamente en batir el Viernes Santo al líder SD Eibar en Ipurúa (17.30 horas, Movistar LaLiga). "Ni el club me ha comunicado nada, ni quiero que me comuniquen nada. De hecho, solo estoy centrado en estos siete partidazos. Primero, el de este viernes y luego no jugamos hasta el domingo ante el Ibiza. Tengo un año más de contrato, en ningún caso hemos hablado de la próxima temporada, no lo hemos valorado, ni el club ni yo. Nos queda la parte más importante, ya habrá tiempo de hablar de eso".

Además, el preparador amarillo confiesa que esconde el once titular a sus jugadores hasta el último suspiro. "Intento decirlo lo más tarde posible, la mayoría está en disposición de jugar. Cuando salen a jugar lo hacen bien; existe esa competencia y tengo dudas hasta última hora. Quiero a todo el mundo en alerta, uno pasa mala noche y hay que cambiar sobre la marcha y no quiero que ese jugador sepa que entró por la enfermedad de un compañero. Considero que todo el mundo merece jugar y que todo el mundo esté en alerta". Abre la puerta de la titularidad a Jesé tras superar su dolencia estomacal y quedarse en el banquillo ante el Amorebieta como castigo. "Esta semana está perfectamente, al igual que el resto de la plantilla. Realizaremos una convocatoria y un once que nos ofrezca garantías frente al Eibar (...) Peñaranda ya está con el grupo y Hernani podrá competir. En cuanto a Pejiño, también está trabajando con el resto. Encaran la recta final de su recuperación y veremos qué pasa. La única baja segura es Enzo Loiodice". Define a su equipo de esta forma: "Podemos ganarle a cualquiera y perder con cualquiera". Recalca la precisión de Kirian Rodríguez en el golpeo. "Es un gran futbolista. Ya demuestra que tiene condiciones para ser un jugador diferencial (...) Ayuda con goles porque tiene un buen disparo. Es importante y debe aportar mucho más. Si tiene esa capacidad de desatascar los partidos, debe ejecutarlo".