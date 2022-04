«Las Palmas nos supera en calidad»

Enésimo regalo envenenado para Las Palmas. Flores del líder con cianuro. Gaizka Garitano, máximo responsable técnico de la SD Eibar, considera que Las Palmas es «el equipo con más calidad individual y asociativa» de Segunda. «Cuando juegas contra un equipo que tiene más calidad que tú, tienes que hacer otras cosas bien».

El preparador del Eibar recalca que «el partido exige una buena preparación» y razona en base al cuadro amarillo que «es el equipo que más calidad individual y asociativa de la liga. Además están en un muy buen momento de ritmo y presión. No nos importa decir que atesoran más calidad que nosotros y necesitamos hacer otras cosas, como hicimos en el Gran Canaria [vencieron 0-1], por ejemplo. En eso hay que rozar la perfección. Llega un duelo durísimo».

Garitano apela al espíritu de Ipurua. «Vamos a necesitar el apoyo de todos. Que la gente se prepare para ver un Las Palmas con una calidad tremenda, con calidad individual y buenos jugadores».

Venancio y Tejero, bajas

En las filas armeras causan baja los defensas Venancio y Tejero, ambos por sanción y son duda Arbilla, Chema Rodríguez, Esteban Burgos, Sielva y Rahmani por molestias. Correa y Franchu tampoco llegan. «Cuando tienes bajas y dificultades es cuando debes dar lo mejor como entrenador. También los jugadores. Me gusta estar en este tipo de situaciones; adoro los retos. Prefiero tener a todos disponibles que las dificultades. Con que pongamos a once estoy tranquilo, confiamos en todos».

No obstante, el estratega del Eibar admite estar «esperanzado» y confiesa que «necesitamos el apoyo, porque cada vez queda menos y los partidos son cada vez más complicados, como se ha visto en las últimas semanas».En lo que respecta al liderato confirma que «todo el mundo que juega contra nosotros siendo líderes está dando un plus y los partidos se complican mucho» y considera que «para todos es un plus jugar contra el que va primero y lo estamos notando en las últimas semanas. De aquí al final todo el mundo se juega algo y depende más de lo que hagamos nosotros porque del rival siempre vas a esperar mucho. Lo que más me preocupa es que nosotros estemos bien».

3.945 fieles de media

Restan siete jornadas y la lucha por los dos primeros puestos entre Eibar, Almería y Valladolid está en solo dos puntos. El conjunto armero suman dos victoria en las últimas seis jornadas de competición. Llegan heridos tras su última derrota ante el Ibiza de Paco Jémez (2-0). Esas dos alegrías en Ipurua llegaron por la mínima ante Lugo (1-0) y Amorebieta (1-0).

La media de espectadores en el estadio armero es de 3.945. La capacidad del recinto es de 8.164 y confían en colgar el cartel de ‘no hay entradas’ ante la visita de un exultante conjunto grancanario.