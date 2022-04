El monarca de las faltas recibidas. Un blanco fácil. 584 minas antipersona para silenciar la sinfonía de Viera, Jesé y Kirian.La UD Las Palmas es el conjunto que más faltas recibe en LaLiga SmartBank con 584, lo que deja una media de 16,6 cada 90 minutos. A falta de siete finales, el dato desnuda la táctica recurrente de los rivales para congelar la fantasía de los artistas de Xavi García Pimienta. El segundo conjunto que más irregularidades padece es el Cartagena de Rubén con 530 -54 menos-. Si se analiza el del Eibar, se queda únicamente en 393 infracciones.

Mañana (17.30 horas, Movistar LaLiga), el cuadro amarillo rinde visita al líder armero en Ipurua. Los vascos no sucumben en su feudo desde el 22 de agosto. Viernes Santo en el horno crematorio del insaciable Stoichkov -el delantero gaditano contabiliza 17 dianas y está a uno del pichichi Bastón-. Con cuatro victorias consecutivas, los de Pimienta laten exultantes. No vencen en el feudo azulgrana desde 2016 y están a un punto de la sexta plaza, que luce el Oviedo. El once de Ziganda afronta el derbi ante el Sporting en El Molinón el sábado (19.30 horas) en un test de altísimo riesgo. Con la calculadora en la mano, tumbar al monstruo de Garitano -posee el mayor tope salarial con 30,1 millones- parece más cerca que nunca.

La legión de Pimienta gobierna también la estadística de posesión (59%). También es el que más regatea (686) y pichichi desde el punto de penalti (7). Así como el más letal desde fuera del área (12 dianas). Es el séptimo máximo realizador (46) tras 35 jornadas, superado por el Real Valladolid (58), UD Almería (55), Girona (51) y la temible SD Eibar (49).

La partitura de los violines de Pimienta no engaña. Los grancanarios comandan la categoría de pases acertados (14.778 y 82,81% de precisión). Curiosamente es el tercero con más amarillas (92) con el octavo registro de faltas cometidas (497). El técnico barcelonés ha lucido su cabreo en la banda del Gran Canaria de forma reiterada, y en El Toralín ante las artimañas rivales se le vio bastante enojado. En las grandes ligas del Viejo Continente no hay un guarismo que se aproxime al de Las Palmas.

En la máxima categoría, el Valencia CF de Bordalás es el más castigado con 471 faltas recibidas. RCD Mallorca (459) y Rayo Vallecano (424) completan la parte alta de esta categoría. Los grandes de la competición -ver gráfico del margen derecho- siguen muy lejos del guarismo ‘pío pío’: Atlético de Madrid (408 faltas recibidas), FC Barcelona (404) y Real Madrid (401). En un viaje por Europa, el Aston Villa (414) es el más castigado de la Premier, mientras que la Fiorentina lo es en el Calcio. El Parcos Ferreira, en Portugal, ha recibido un total de 461 infracciones.Con cinco victorias de visitante -ante la Real B, Tenerife, Cartagena, Valladolid y Ponferradina-, se espera un guion conocido para la UD Las Palmas en Ipurua.

El balón será amarillo y la contra del mecano de Garitano. Pimienta matizó ayer que la filosofía de juego se reduce a «ganar». «Lo importante es ganar, poco importante la fórmula. Lo que pasa es que contamos con un grupo de jugadores con una predisposición evidente al control del esférico y la posesión», determinó el barcelonés, que se encuentra en el mejor momento de su carrera.

El matagigantes invicto

A la UD se le da de maravilla jugar contra los conjuntos de la zona noble de la tabla. Ante los diez primeros de la tabla, el bloque isleño ha disputado quince duelos con siete victorias, seis empates y solo dos derrotas. Ha sumado 27 unidades de 45 -lo que supone un 60% de la puntuación total-.

Los amarillos solo han caído ante el Eibar (0-1) y Girona (1-3) contra el pelotón de conjuntos llamados a firmar cosas importantes. De visitante, está invicto: tablas en Montilivi (0-0), Tartiere (1-1), Almería (1-1) y en El Alcoraz (0-0). Así como recitales de épica en Valladolid (0-1), Tenerife (0-1) y El Toralín (1-2). Ante la ‘Ponfe’, la 11ª falta del bloque de Bolo le costó la roja a Pascanu. Y estalló el vendaval. El mismo que desafía a la multinacional vasca de los 30 ‘kilos’.

Líderes faltas recibidas

España / Primera División:

1º Valencia 471

2º Mallorca 459

3º Rayo Vallecano 424

... 6ºAtlético de Madrid 408

7º FC Barcelona 404

8º Real Madrid 401

Segunda:

1ª UD Las Palmas 584

2º Cartagena 530

3º Valladolid 494

Inglaterra

Premier League:

1ºAston Villa 414

2º Crystal Palace 386

3º Norwich 380

Championship:

1º Middlesbrough 516

2º Nottingham Forest 508

3º Derby County 463

Italia

Serie A:

1ª Fiorentina 455

2ª Juventus 430

3º AC Milan 430

Francia

Ligue 1:

1º Reims 387

2º Lorient 387

3º Troyes 375

Alemania

Bundesliga:

1ºBorussia M.Gladbach 408

2º FC Köln 388

3º VfB Stuttgart 388

Portugal

Liga NOS:

1º Pacos Ferreira 461

2º Pacos Ferreira 458

3º Sporting de Portugal 437

Holanda

Eredivisie:

1º NEC Nijmegen 336

2º Vitesse 313

3º FC Groningen 307

...7º Ajax 274