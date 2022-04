García Pimienta: "La sensación es que se escapan dos puntos"

El técnico de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, dejó la sala de prensa casi vacía de Ipurua con un sabor agridulce por cómo su equipo sólo sumó un punto cuando a 10 minutos del final tenía los tres. "Al final te marchas con la sensación de que se te escapan dos puntos", lamentó, al tiempo que se mostró orgulloso de su equipo porque considera que "es muy ambicioso" y dio la cara ante el líder, el Eibar (2-2).

"Se ha visto un partidazo", resumió. "Si éramos nosotros mismos, sabíamos que tendríamos nuestras oportunidades. Lástima el último tanto. Aún así, no hemos perdido la cara al partido, seguimos atacando y defendiendo el balón parado. Nos hemos llevado un punto en el campo más difícil", agregó el técnico.

Cuestionado por si tenía la sensación de que los goles, salvo el primero de Stoichkov a los cuatro minutos, llegaron cuando mejor esta el equipo contrario, comentó: "No sé si era el mejor momento de los equipos cuando encajaron los tantos. Al final, tienes que estar concentrado los 90 minutos. Las Palmas reaccionó muy bien después del primer tanto. Nos han hecho ocasiones y luego fuimos capaces de remontar. En la segunda parte supimos plantar cara. Hemos competido bien delante del líder. Este punto tenemos que hacerlo bueno la semana que viene".

El domingo 24 de abril la UD Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa, en este caso en Can Misses frente a la UD Ibiza. Con el pun to en Ipurua, el cuadro amarillo igualó al Oviedo en la sexta plaza a falta del derbi asturiano en El Molinón. "Nosotros ahora estamos fuera del playoff. Cuando falten dos o tres jornadas jornadas, si estamos con opciones o estamos dentro, pensaremos más allá. Cuando hemos hecho cuentas no nos ha ido bien. No obstante, los últimos resultados nos tienen que hacer creer en ello. Jugando de esta manera estamos mucho más cerca de ganar a cualquiera", concluyó García Pimienta.