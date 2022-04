La pasión pasa por Ipurua

Aparece otra vez la UD Las Palmas por el País Vasco un Viernes Santo, tal y como sucediera cinco años atrás, aunque los contextos son muy diferentes. Entonces el cuadro amarillo vivía feliz en Primera División, había hecho los deberes de la permanencia con anterioridad y aunque venía en caída libre tras el anuncio de Quique Setién de que no iba a continuar, lo que importaba era la salvación. Aquella visita al Athletic Club en San Mamés acabó en goleada (5-1). Hoy, ahora en Segunda, la tarea está aún por hacer, por lo que sacar algo positivo de Ipurua frente al Eibar, líder de la categoría, se antoja mucho más necesario (17.30 horas, Movistar LaLiga).

Del encuentro que diriman esta tarde azulgranas y amarillos no quedará constancia alguna en papel –mañana no salen las ediciones impresas de los periódicos–, pero de lo que pase en el coqueto recinto del cuadro armero, donde no pierde desde la segunda jornada, puede depender el ascenso de uno y el acceso al playoff del otro.

El Eibar llega en uno de sus baches del curso –un empate en casa ante el Mirandés y una derrota en Ibiza–, nada grave porque mantiene el liderato con un punto de ventaja sobre el Almería y dos sobre el Valladolid, que se enfrentan esta tarde, pero también lo hace con muchas bajas en defensa que pueden hacerle más vulnerable. La UD, en cambio, acude en pleno vuelo, después de cuatro triunfos consecutivos, logrados con mejor o peor juego, que le ha hecho creer otra vez.

El primer paso que debe dar el equipo de Xavi García Pimienta para llevarse algo positivo a Gran Canaria es recuperar el fútbol que practicó contra el Huesca, el Valladolid, el Leganés y la Ponferradina y desterrar el que practicó el sábado pasado contra el Amorebieta, menos directo y preciosista, más lento y descuidado.

Del once que sacará el técnico en Ipurua poco se sabe, porque acostumbra en los últimos tiempo a sacar y sentar jugadores sin que el rendimiento general del equipo se vea afectado. Lo que sí parece claro es que Jesé, castigado por Pimienta por no acudir a un entrenamiento la semana pasada y avisar tarde de su indisposición, recuperará su sitio en el extremo derecho. Ha entrenado como un toro y no hay motivos para sentarle otra vez, porque el equipo no mejoró sin su presencia.

Del mismo modo, el centro del campo formado por Mfulu, Kirian y Jonathan Viera tampoco se discute, como tampoco la portería para Valles y el lateral derecho para Lemos. Por lo demás, el barcelonés tiene múltiples opciones.

Está por ver si Benito continúa en el lateral izquierdo o si Cardona recupera su sitio, así como cuál será la pareja de centrales. Arriba, entre Moleiro y Clemente se disputan la banda izquierda, mientras que Sadiku parte como favorito para la delantera, con permiso de Rafa Mujica y Rober, héroe en Ponferrada en esa posición.

La gran noticia para García Pimienta es que Pejiño dijo sí por fin y entró en la lista, aunque no está claro si jugará. Al menos, le recupera, porque Gaizka Garitano, en cambio, pierde a dos titulares de su defensa como Tejero y Venancio, ambos sancionados. Pero arriba mantiene toda la dinamita, con Stoichkov, que suma 17 goles, como máximo estandarte.

La pasión amarilla pasa hoy por Ipurua. Nadie en el último mes ha conseguido ponerle freno. El Eibar medirá su nivel de intensidad.