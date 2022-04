SD Eibar - UD Las Palmas (2-2): La gesta queda en un punto

La pasión del Viernes Santo la pusieron el Eibar y la UD Las Palmas, que brindaron un espectáculo digno de dos de los mejores equipos de la categoría, lleno de intensidad, alternativas y goles. También de ciertas injusticias, porque cada uno marcó cuando seguramente menos lo merecía, lo que convierte el empate (2-2) de la tarde agradable en Ipurua en un resultado apreciable para el cuadro amarillo, que suma ya cinco jornadas sin perder y empata con el Oviedo en la sexta plaza a falta del derbi asturiano en El Molinón. Un buen punto en el campo del líder que, sin embargo, deja un sabor agridulce por lo cerca que estuvo el triunfo.

No entró bien al partido Las Palmas, que encajó el primero a los cuatro minutos por medio de Stoichkov y no encajó otros dos de milagro, sin embargo se rehizo a base de calidad. Fruto de una genialidad entre Kirian y Viera llegó el empate de Sadiku en la primera ocasión clara, y antes del descanso, cuando el cuadro armero había vuelto a asediar la meta de Valles, Jesé transformó un penalti para redimirse de su error de la semana pasada y poner el 1-2.

El equipo de Xavi García Pimienta tenía por delante un examen de 45 minutos de resistencia ante el líder y lo aprobó, pero no tuvo mejor nota porque desaprovechó sus ocasiones para sentenciar y dejó que Fernando Llorente, en el enésimo balón colgado al área del rival, lograra la igualada a 10 minutos del final, justo después de una gran oportunidad fallida de Rober. Pero como el gol llegó cuando tampoco lo parecía, la justicia general imperó, aunque no por ello dolió menos.

Estaba cantado: Jesé, tras el castigo de la suplencia y sin calentar la semana pasada por no haber acudido a un entrenamiento y avisar tarde de su indisposición, recuperó su sitio en el extremo derecho. Cardona también lo hizo en el lateral izquierdo, y los demás fueron los mismos que salieron frente al Amorebieta. Salir, salieron, pero como si no lo hubieran hecho.

Porque en tan sólo nueve minutos el Eibar, mejor plantado sobre el césped, pasó por encima del cuadro amarillo como un vendaval. Pudo haber marcado tres goles, y eso que Jesé fue el primero en probar un disparo que se fue a las manos de Cantero. Sin embargo, el plan de Gaizka Garitano salió mejor; gracias a él, los suyos estuvieron cerca del gol por medio de un juego absolutamente vertical y lleno de intensidad.

A las primera de cambio cayó el primero, resultado de la jugada más primitiva del fútbol: saque en largo del portero, peinada del delantero más alto y carrera del más rápido hacia el gol. El protagonista del tramo inicial fue Juan Diego Molina, aunque nadie le conoce así, sino como Stoichkov. En su carrera hacia la portería de Valles, encontró la mala salida del portero para facilitarle el tanto. Sólo habían transcurrido algo más de tres minutos.

Tardó la UD en despertar, tanto que si no se vio con un 3-0 antes de llegar al 10' fue porque el meta sevillano esta vez sí estuvo bien para volar a la escuadra y detener otro tiro del andaluz, una pesadilla durante todo el choque, y porque el delantero no alcanzó a rematar un centro que venía lanzado por Corpas con veneno desde la derecha. Cardona, como Coco y todos, estaban superadísimos.

Las Palmas respiró cuando el Eibar le dejó y gracias a ello pudo comenzar a mover la pelota, sin profundidad, poco antes del cuarto de hora, pero la pesadilla continuaba. Esta vez fue en forma de contraataque de libro. La secuencia fue: Cantero a Edu Expósito, este a la izquierda a Toño García, este en largo a Stoichkov, que ya había superado a todo amarillo visible, y Valles, que había dudado en la salida, luego rectificó para hacer una parada con la que evitar el 2-0.

Era un vendaval provocado por la mejor colocación del cuadro armero, su mayor intensidad y también el desacierto de los de García Pimienta, imprecisos en los pases y demasiado parados para lo que requería el partido. Pero como el fútbol está lleno de sorpresas y de fenómenos inexplicables, tanto como la temperatura agradable y el día espectacular en Éibar, el partido dio un giro. Aunque quizá sí hubo alguna razón para el vuelco. Por ejemplo, la aparición de la magia.

De repente, surgió. Una combinación entre Moleiro, Kirian y Viera acabó, de repente, en el gol del empate de Sadiku. La brillantez la pusieron los dos interiores; primero Kirian para poner un pase genial al desmarque de Viera, y luego el '21' para brindar con un gran toque el tanto al albanés, que se ganó el espacio con el cuerpo y fusiló a Cantero por bajo con la zurda. Las Palmas podía haber ido 3-0 por debajo, pero se encontró con el empate.

A partir de entonces, el Eibar, que no entendía lo que sucedía, ralentizó su juego. Tardó un cuarto de hora en asimilar que le acababan de empatar cuando merecía justo lo contrario. Se volvió a dejar ver por arriba ya en el minuto 38, cuando Valles, rehecho de sus dudas iniciales, volvió a realizar una gran parada, esta vez abajo a la derecha, a un disparo fuerte de Fernando Llorente desde dentro del área.

Luego Corpas volvió a superar a Cardona por la espalda y a poner otro centro maligno que Raúl Navas desbarató antes de que Stoichkov metiera la pelota dentro. El Eibar había reaparecido y Lass Palmas volvía a ser dominada. Hasta que otra vez apareció el santo de cara. Un penalti ingenuo de Roncal, un chaval que jugó como lateral derecho ante la ausencia de los dos que están por delante, sobre Mfulu sirvió para que Jesé se redimiera de todos sus males y marcara el 1-2 justo antes del descanso (44'). Ya había quedado atrás su desliz, pero con su petición de lanzamiento y la ejecución perfecta, a la izquierda de Cantero, se reivindicó.

El resultado era demasiado premio para la UD, pero ahora no lo quedaba otra que defenderlo, y esa es una cuestión por la que el cuadro de García Pimienta no había destacado precisamente hasta que comenzó la segunda parte. Vive mejor con la necesidad de tener el balón y marcar, no con la misión de cerrarse bien y despejar cada ataque del rival.

Por fortuna para los amarillos, el Eibar no encontró claridad. Lo intentaba únicamente con centros laterales desde uno y otro lado que eran un regalo para Raúl Navas y Coco, muy atentos, por arriba. Las Palmas supo juntar sus líneas y esperar a un posible contraataque, sabedor de que el cuadro armero debía tomar el protagonismo para buscar la igualada. Transcurridos 20 minutos del acto final, nada había sucedido. Las acometidas azulgranas eran con balas de fogueo hasta que en el 68' Stoichkov puso un balón picado desde la izquierda y Corpas se adelantó a Cardona para rematar con la derecha, pero el balón se fue fuera, por poco.

Fue entonces cuando llegaron los cambios en la UD, necesitada de algo de frescura. Entraron Fabio y Rober por Moleiro y Jesé, pero la mejor sustitución para los amarillos fue la salida del campo de Stoichkov. Apareció poco en la segunda parte, pero era mejor que estuviera fuera. Aketxe, el lanzador de todo, llevaba ya un buen rato en el campo, sin incidencia. El Eibar chocaba una y otra vez con la fe de Las Palmas, pero como los armeros nunca se rindieron, también tuvieron su premio cuando menos lo merecían.

Venía Cantero de parar un tiro de Rober en una contra llevada por Viera cuando Yanis puso un centro perfecto desde la izquierda a la cabeza de Fernando Llorente, que había esperado durante 80 minutos un balón así, para que el riojano pusiera la pelota en la escuadra y empatara el partido. Raúl Navas no estaba en su sitio por que había salido a una anticipación que ejecutó, pero luego se embolicó.

Quedaban 10 minutos para el final y el duelo enloqueció. Los dos se fueron al ataque. El Eibar, con las mismas armas: centros laterales en busca de una cabeza; la UD, con contraataques.En uno de ellos Viera estuvo a punto de hacer la machada después de haber conducido durante un buen rato, abierto a la derecha a Fabio y rematado tras recibir el pase atrás del de Ingenio, pero lo hizo sin precisión, demasiado alto (85'). Fue la antesala de un asedio final del Eibar, que vio rechazados varios centros y disparos. Al final, la gesta de Las Palmas quedó en un punto.