«Si eres capaz de jugar a diferentes cosas, eres mejor»

¿Dónde anda y a qué se dedica su tiempo?

Estoy por Sevilla, esperando que salga un nuevo reto, un nuevo proyecto, pero aprovechando todos los fines de semana para ver mucho fútbol en directo y estar actualizado.

En su primera experiencia como primer entrenador ascendió al Ibiza y fue destituido al término de la primera vuelta esta temporada, con el equipo a seis puntos del playoff y con cinco sobre el descenso. Si echa la vista atrás meses después, ¿lo consideró justo?

Estábamos poniendo las bases a un equipo todavía muy joven, que tiene solamente siete años de vida. El año anterior habíamos ascendido creo que siendo uno de los mejores equipos de la Liga y este año estábamos bien. Considero que el equipo todavía creía en nosotros –en su cuerpo técnico–.

Ahora, con Paco Jémez, el playoff lo tiene más lejos, a 10 puntos, aunque también tiene el descenso más lejos. ¿Cuál era la misión que le habían encomendado desde el club?

La permanencia. Éramos un equipo con muchos jugadores del año anterior y el reto era pasar los menos problemas posibles. Lo estábamos consiguiendo. Los equipos tienen baches –el Ibiza sumaba seis partidos sin ganar cuando fue destituido– que luego logran superar, como el Girona. Con el conocimiento que teníamos del equipo, creo hubiésemos hecho una temporada como la que está haciendo ahora.

¿Cómo ve a ambos equipos antes del partido del domingo?

La UD Ibiza llega en una dinámica distinta a la que tuvo cuando llegó Paco –tres triunfos consecutivos–, pero es un equipo fiable, que compite muy bien y que en casa suele sacar muy buenos resultados. La UD Las Palmas viene en una racha muy buena, con cuatro partidos ganados y el empate en un campo tan complicado como Ipurua. Seguro que va a ser un partido muy importante para acercarse a esos puestos.

¿Cuál fue la consigna que dio a los que entonces eran sus jugadores para que se llevaran un punto del Gran Canaria en la primera vuelta?

Que intentaran que Las Palmas no jugara. Jonathan Viera es el jugador más importante. Seguro que van a intentar presionar la salida de pelota para que no se encuentren cómodos.

¿Qué es lo que debe cuidar la UD para poder superar al Ibiza?

Va a ser un equipo muy valiente, con jugadores como Cristian Herrera que están en muy buena forma. Es un buen bloque. El que tenga la posesión y el que pueda combinar más rápido se llevará el partido Creo que habrá muchos goles.

«El que pueda combinar más rápido se llevará el partido; creo que habrá muchos goles»

Hablemos de los estilos, ahora que está muy de moda, con la participación incluida de Xavi y Ancelotti, por ejemplo ¿Por qué hay tanto debate en este sentido?

Al final cada entrenador tiene que intentar poner el estilo que sienta en sus equipos, pero se ha demostrado que todos son válidos, porque con la filosofía del Barça o la UD, o la del Atlético de Madrid, que es un poco más defensiva, se pueden ganar títulos. El estilo es lo más importante, y a partir de ahí, respetar.

¿Y un equipo no puede tener varios estilos a la vez para que no sea tan previsible y, por tanto, facilite la labor a los rivales?

Sí, estoy de acuerdo. Al final, si eres capaz de jugar a diferentes cosas eres mejor como equipo porque eres más difícil de descifrar por el rival. Eso sería lo ideal, que en algunos partidos puedas jugar más bonito y en otros seas capaz de ser algo más práctico porque el partido lo necesite.

¿Después de 14 temporadas como brazo derecho de Unai Emery, con éxitos de todo tipo, ser primer entrenador es como lo esperaba?

Llevaba muchos años como asistente, pero sí que es cierto que he tenido mucha responsabilidad. Unai delegó en mí muchas decisiones en los equipo y al final lo que hice en Ibiza fue muy parecido a lo que ya había hecho. Evidentemente, el primer entrenador es el que toma las decisiones finales en cuanto a las alineaciones, pero por lo demás es muy parecido.

¿Estuvo cerca de convertirse en entrenador de la UD Las Palmas el verano pasado?

No. Creo que el equipo estaba en buenas manos –entonces lo dirigía Pepe Mel–. La gente que estaba entonces lo estaba haciendo bien y no fui una opción.

Se lo pregunto de otra manera. Si el Ibiza no hubiera subido a Segunda, ¿habría empezado el curso con la UD?

No, en ningún momento he tenido la opción. Tengo un gran recuerdo de mucha gente que sigue ahí en el club, pero no.

¿De quién?

De Juanito, del vicepresidente Nicolás Ortega, del presidente Miguel Ángel Ramírez... Tengo un grato recuerdo porque viví un ascenso –en el curso 2005-06, de Segunda B a Segunda–.