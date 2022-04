El reencuentro de padre e hijo

Los caminos de Jonathan Viera y Paco Jémez vuelven a cruzarse el próximo domingo (15.15 horas) en Can Misses, campo de la UD Ibiza, a la que la UD Las Palmas debe ganar para mantener intactas sus opciones de jugar la promoción de ascenso –sus rivales más directos, el Oviedo y la Ponferradina, se enfrentan con el Alcorcón y el Fuenlabrada, último y penúltimo clasificados, respectivamente–. El futbolista, salvo lesión de última hora, será el encargado de liderar una vez más el juego del cuadro amarillo; el cordobés, de dirigir a un equipo que ya ha cumplido su misión: salvarse. El sueño de alcanzar el playoff, le queda ya muy lejos –10 puntos–.

Se conocieron hace más de una década, justo cuando el entrenador aterrizó en el banquillo de la UD, en su primera etapa. Después de salvar al equipo en los 10 últimos partidos de la temporada 2009-10 se disponía a dirigir a Las Palmas desde el principio del curso siguiente. Aquel verano el presidente Miguel Ángel Ramírez le lanzó un mensaje muy claro: no iba a haber dinero para fichar y, por tanto, debía tirar de jugadores de la cantera.

El cordobés hizo debutar al isleño en 2010 y luego fue destituido; en 2018, el jugador se marchó

Ante ese panorama, del que Jémez llegó a quejarse públicamente, no le quedó otra que mirar hacia abajo y dar la alternativa a jugadores de Las Palmas Atlético. Así, aparecieron en el escaparte del fútbol jóvenes futbolistas como Vicente Gómez, Aythami Álvarez, o Armiche Ortega, pero hubo dos que sobresalieron por encima de todos: Víctor Machín Vitolo y un tal Jonathan Viera.

Aquella UD Las Palmas comenzó como un tiro. No perdió ninguno de los siete primeros partidos y en nueve jornadas había logrados cuatro victoria y tres empates, mientras que sólo había perdido un choque. La irrupción de aquellas jóvenes promesas no sólo provocó la sorpresa los rivales, sino que también despertó el interés de la grada, ávida de nuevos jugador canarios que dieran un impulso al equipo y recuperaran la seña de identidad de un club que en los años atrás había vagado por la Segunda División.

Sin embargo, en los 15 encuentros siguientes sólo sumó un triunfo y aquella crisis enorme provocó la destitución de Paco Jémez, en la jornada 26 después de una derrota bochornosa en Granada (5-2). De alguna manera, los equipos habían tomado la matrícula a la UD y aquel juego preciosista y de ataque se convirtió en un arma de autodestrucción.

Nuevo club

Viera y Jémez, por tanto, sólo coincidieron durante 26 partidos en aquella primera etapa cuando el técnico vivía su tercera experiencia en los banquillos –tras Cartagena y Córdoba– y el mediapunta era un incipiente futbolista de 21 años que luego se convertiría en millonario. El de La Feria, en el momento en que Ramírez echó al entrenador, sumaba tres goles en el campeonato.

No sería hasta la temporada, 2013-14, tres después, que sus caminos volverían a coincidir, esta vez, en el Rayo Vallecano, donde el técnico había conseguido una cierta estabilidad tras una gran campaña anterior. Viera, por su parte, pertenecía al Valencia CF, al que la UD Las Palmas había vendido por 2,5 millones en el verano del año 2012.

71 Partidos Jonathan Viera ha estado bajo las órdenes de Paco Jémez en 71 partidos de Liga, 26 en la primera etapa de ambos en la UD, 38 en el Rayo Vallecano y siete otra vez en Las Palmas. 10 Goles El de La Feria ha logrado marcar 10 tantos en Liga con Jémez como entrenador, cinco en la UD -tres en la primera etapa- y cinco en el Rayo, con el que marcó dos penaltis al Madrid. 3 Etapas Paco Jémez hizo debutar a Jonathan Viera en el temporada 2010-11. Luego, en la 2013-14, le pidió para el Rayo cedido por el Valencia. Finalmente, le tuvo en el curso 2017-18 en la UD.

Como no contaba para el cuadro ché, Jémez pidió su cesión y pudo disponer de él durante todo el curso. El registro del hoy capitán amarillo fue de 26 partidos ligueros y cinco tantos, de los que dos fueron frente al Real Madrid en Vallecas, ambos de penalti, aunque su equipo no logró sumar un sólo punto (2-3).

Vuelta al origen

Cuatro temporadas después, Jonathan Viera y Paco Jémez volvieron a compartir vestuario en el punto de origen, la UD Las Palmas, que en el momento de la llegada del cordobés, en diciembre de 2017, transcurría por el campeonato con un destino directo: la Segunda División, de donde todavía no ha logrado salir. Habían pasado ya tres técnicos –Manolo Márquez, Pako Ayestarán y Paquito Ortiz– y no había manera. Viera, líder de aquella plantilla, agradeció la llegada del técnico.

«Este es el fruto del trabajo que no se está haciendo bien, entonces estas son las consecuencias, es ley de vida. No somos una piña. Creo que ahora viene un entrenador que va a poner las cosas en su sitio y nos va a venir muy bien porque no estamos haciendo todo lo que debemos hacer», dijo tras la derrota del equipo en Getafe, sabedor de quién era el elegido para tratar de revertir la situación.

«La venta de Viera fue la puntilla», dijo el técnico para explicar una de las claves del descenso

Sin embargo, aquella etapa sólo duró siete partidos, porque en pleno mes de febrero, después de una derrota frente al Sevilla, el grancanario se marchó al Beijing Guoan chino. De aquella operación se beneficiaron muchos a nivel económico –el club aseguró haber vendido al jugador por 18 millones y Viera firmó un contrato de seis kilos por curso–, pero la UD quedó sentenciada.

«La venta de Jonathan Viera fue la puntilla», declaró Jémez en su día. Años después, en la última vez que ambos coincidieron sobre el terreno de juego, sólo hubo palabras de elogio.

«Jonathan y yo tenemos muy buena relación desde hace años. Es un lujo tenerle en Las Palmas y para la categoría. Es un jugador superior y lo han aprovechado muy bien allí. Estoy preocupado de otras cosas aquí, pero vale la pena pagar una entrada por él», comentó Jémez en la previa de la visita del Rayo Vallecano en diciembre de 2019, en el último choque de Viera como amarillo antes de regresar a China –estaba cedido–.

Aquel choque quedó 1-1. El domingo, en Can Misses, padre e hijo vuelven a encontrarse.