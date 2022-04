Coco, central de la UD Las Palmas: "La Copa África me vino bien para coger confianza"

No lo reconoce porque es humilde, algo poco común en los vestuarios, pero la vida futbolística de Saúl Coco (Lanzarote, 23 años) cambió en el último mes de una manera tal que ha pasado del ostracismo a la primera línea de protagonismo. De la suplencia a la titularidad en los últimos cinco partidos, en los que la UD Las Palmas ha sumado 13 puntos de 15 posibles después de cuatro triunfos consecutivos -Valladolid, Leganés, Ponferradina y Amorebieta- y un empate -Eibar-.

Por fin se ha hecho un hueco, y los que se turnan ahora son Raúl Navas y Eric Curbelo, este último, en el banquillo las dos últimas jornadas. La participación del lanzaroteño en la Copa África con Guinea Ecuatorial, con la que jugó todo hasta que quedó apeada en cuarto de final, resultó fundamental en su cambio de rol.

"Mi vida ha cambiado poco. Tanto cuando tengo minutos como cuando no trabajo con la misma intensidad. Eso no ha cambiado. El haber jugado la Copa África y hacer un buen papel hace que tengas más confianza. Eso es importante para un jugador. En ese sentido, sí he tenido un pequeño plus", admitió el central. "Es un orgullo. Lo que nos gusta es poder sentirnos importantes y ahora tengo la oportunidad de disfrutar desde dentro y estoy muy agradecido. Quiero seguir aprendiendo y mejorando", agregó en cuanto a su participación en el equipo.

Con la misma humildad reconoció que la UD debe "mejorar el tema defensivo" y que trabajan para ello. Cuestionado por si García Pimienta le ha pedido algo específico en su juego, comentó: "El míster no me pide nada en concreto, sino que disfrute. Eso es lo importante, que tengas personalidad. Dentro de los pequeños matices que tenemos en el juego, nada en especial. Le estoy muy agradecido".

Coco también se refirió al duelo del domingo frente a la UD Ibiza en Can Misses. "Sé que no se andan con medias tintas, intentarán apretarnos. Será un partido abierto, con alternativas para los dos equipos, pero nos centramos en lo nuestro, en ser protagonistas e intentar conceder lo menos posible y ser contundentes. No podemos querer otra cosa que no sea sacar los tres puntos", sentenció, al tiempo que aseguró que Las Palmas "está muy bien" y tiene "mucha ambición de terminar bien el año y aspirar al objetivo" del playoff.

En cuanto a las críticas que recibió por algún error puntual cuando jugaba esporádicamente, prefirió dar carpetazo al asunto: "Soy una persona bastante lineal. No me he parado a mirar las críticas, suelo mirar al frente y esto es un deporte de errores. Si he tenido un error, lo siguiente que he hecho es intentar corregirlo".