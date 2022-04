Suspensión de las competiciones, reanudación sin público, limitaciones de aforo, mascarillas... El mundo del fútbol ha pasado desde marzo de 2020 por todo tipo de situaciones. Un baile macabro. El primer año de la UD Ibiza en el fútbol profesional arrancó en agosto con el aforo reducido y las mascarillas obligatorias para los asistentes a los partidos de Primera y Segunda.

Poco a poco se han ido relajando algunas medidas y el próximo domingo desaparecerá en Can Misses (15.15 horas, Movistar LaLiga) el último elemento que impedía la ‘antigua normalidad’ en el fútbol: la mascarilla.

Los aficionados de la UD Ibiza y de la UD Las Palmas volverán a verse las caras tras la publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto que acaba con la obligatoriedad del cubrebocas tanto en recintos abiertos como cerrados.

Aunque desde el club celeste no se han manifestado todavía al respecto, LaLiga ya ha comunicado a los equipos de Primera y Segunda División esta modificación de cara a la próxima jornada, aunque recuerdan que en la publicación del BOE «queda como recomendación su uso responsable en este tipo de eventos multitudinarios».Así pues, la mascarilla no será obligatoria en los recintos deportivos, aunque sí recomendable. Los aficionados que acudan a los partidos que se disputan en el Metropolitano, El Sadar y Balaídos no están obligados a acudir con mascarilla. De igual forma, ya no es obligatoria.