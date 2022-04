«La UD se meterá en el playoff; es un superequipo»

A sus 52 años, el preparador cordobés afronta el partido más emotivo de la temporada y en un instante dramático de la temporada. Se reencuentra con su UD Las Palmas, club que dirigió en 60 ocasiones en dos ciclos, en Can Misses para agotar sus escasas opciones de promoción. «Viera es el jugador con más clase que he dirigido».

Este domingo en el Estadi Can Misses (15.15 horas, Movistar LaLiga) llega un pulso dramático. ¿Qué representa para usted reencontrarse con la UD Las Palmas y con Jonathan Viera -debutó en agosto del 2010 de amarillo de la mano del estratega cordobés ante el Nàstic-?

Es un encuentro muy especial, que te brinda volver a encontrarte con gente con la que mantengo una relación estrecha. Hay un feeling que va más allá del deporte. Tengo una grandísima amistad con varios jugadores y se te vienen a la cabeza infinitos recuerdos. No solo por trabajar con ellos sino que guardas un vínculo especial que es para siempre. Y un sitio tan entrañable como la Isla pues siempre es bonito. Al final te enfrentas con parte de tu pasado y late una carga emotiva importante. Pero por encima de romanticismos, hay tres puntos que sumar. Cueste lo que cueste.

La UD, en su persecución por la sexta plaza, llega necesitado. Hambriento de gloria. Es una final para los amarillos. ¿Ese grado de ansiedad puede convertirse en un factor clave?

No sé lo que supone para la UD Las Palmas y si es o no una final para ellos. Lo que si sé es que para el Ibiza es muy importante, es un duelo crucial y vamos a por todas. Nos jugamos mucho. Tras conseguir la permanencia de forma matemática, queremos hacer un final de temporada digno. Y eso vale más que un ascenso. La consigna es mantener el nervio competitivo hasta el último suspiro. Y siempre estar al cien por cien, listos para el combate. No debemos dejarnos ningún punto por el camino. A este club hay que dejarlo en la mejor posición posible; le debemos el máximo respeto a nuestra afición. Esto no se ha acabado, nuestra gente nos exige estar siempre alerta. Ante el Burgos se perdió, pero completamos méritos para ganar. Llega una UD lanzada, nos enfrentamos a un rival que llega en una dinámica buenísima. Se están jugando entrar entre los seis primeros de la tabla y nosotros, el orgullo. Nos van a exigir al máximo y nos llevarán al límite. Los conozco muy bien. No tengo duda alguna.

De Mel a Pimienta. ¿Cómo analiza la temporada de la UD? El cuadro amarillo comenzó de forma arrolladora y luego cayó en depresión. ¿Considera que el curso ha sido decepcionante?

Para hacer balance de un equipo hay que estar dentro y hay que conocer de primera mano todos los detalles. El resto es una temeridad. Insisto que hacer un balance de fuera es complicado y te puede llevar al error. Es temerario. Ellos están cerca, diría que lo tienen en la mano y son un señor equipo. El objetivo es meterse en el playoff y luchar por esos puntos. Esto convencido que es un bloque potente, con mucho talento en el frente ofensivo. Viera, Kirian, Moleiro...Es una distancia muy ‘cortita’ de solo tres puntos con el Oviedo y esa lucha es agotadora. Las notas se ponen a final de temporada, vamos a esperar. Yo creo que a la UD Las Palmas sí le dará para meterse entre los seis primeros. Es el gran candidato. Pueden pelear por el ascenso a Primera. Completo una lectura constructiva, se van a clasificar. Jugarán la promoción, estoy convencido. No tengo dudas.

¿Por qué?

A nosotros ya no nos da para subir y me encantaría que la UD se metiese y jugase el playoff. ¿Motivos? Pues por sus individualidades, son difíciles de parar. Las Palmas se crece ante los grandes de la competición, es capaz de todo.

«¿Volver a dirigir a Las Palmas? Los que me conocen ya saben la respuesta. La considero mi casa»

A Viera lo han bautizado como el Messi de Segunda. ¿Dónde está el punto débil del ‘21’?

No tiene puntos débiles. Es un jugador de otra categoría, de otra dimensión. Por su talento, por su experiencia, por el tipo de jugador que es, estamos hablando de un mimbre diferencial. Pero está en Segunda y hay que valorarlo en esta categoría.Bajo los parámetros de la competición, tienes que atarlo en corto. No puedes despistarte. Jonathan es el jugador con más talento con los que yo me he topado en mi carrera deportiva. Son de esos futbolistas por los que vale la pena pagar una entrada. Talento en estado puro. Magia. Se nos acaban los epítetos. Lo he disfrutado y ahora trataremos, con una respuesta coral, frenarlo y desactivarlo. Pero no te puedes obsesionar, la UD no es solo Viera.

En Canarias Radio La Autonómica detalló que le gustaría que subiese el Tenerife por Ramis. No ha sido muy diplomático.

Por un amigo lo que sea preciso. Mi corazón estará siempre con la UD Las Palmas y su afición. Creo que está bastante claro.

Ha dejado frases míticas como la de ‘no saldrán por la noche ni a bajar la basura’ en diciembre del 2017 cuando llegó con el pantalón de camuflaje. En su pulso con Rémy también dejó muestras de su arte. ¿Dónde alcanza la inspiración?

Algunas son muy originales y otras se pueden mejorar siendo honestos. Supongo que va en mi carácter. Me gusta decir las cosas claras para que la gente me entienda. Esa claridad gusta o no gusta. Muchas veces recurro a la ironía pero básicamente lo que quiero es que se me entienda. No tolero los malentendidos. Cuando más claro hable uno, mejor.

El presidente Miguel Ángel Ramírez le considera un amigo. ¿Concibe un tercer ciclo en el banquillo de la UD?

Me alegro mucho que Ramírez me considere un amigo. El es un gran amigo mío y de los buenos, aunque nos separe mucha distancia. El sabe que lo aprecio mucho, le tengo una estima impresionante. El que me conoce, sabe que se responde sola esa pregunta.

¿Dónde está el techo del Ibiza de Amadeo Salvo? Es un recién ascendido que cuenta con cimientos importantes.

Si conociese a mi presidente ya tendría la respuesta. Va a por todas se rodea de los mejores y eso se nota. Es nuestro primer año en fútbol profesional y no se quiere quedar ahí. La idea es luchar y meter al equipo en Primera lo más pronto posible. Lo va a pelar y a luchar. De eso no te quepa duda alguna, es un ganador.

«El Ibiza es el fiel reflejo de la ambición y personalidad de Amadeo Salvo»

En la primera vuelta de la 2010-11 cautivó en esta categoría con una UD Las Palmas barroca. ¿Fue su mejor recuerdo del banquillo amarillo?

Sí, porque fue inesperado. Eran jugadores incógnitas y nadie sabía de ese potencial tan enorme. En un primer momento, se trataba de un año de transición. Mucha gente de la cantera como Juanpe nos deslumbraron a todos. Llegó una explosión y disfrutamos muchísimo. Se fueron cayendo por lesiones rostros de jerarquía como Josico o Guayre. Con la victoria ante el Villarreal B, alcanzamos el liderato. Aquella UD jugaba como los ángeles, una auténtica maravilla.

Duelo abierto y de poder a poder. Se avecina una contienda de goles. ¿Le gusta?

Tenemos un estilo muy marcado, por su parte la UD cuenta con un manejo de balón exquisito. Resulta muy complicado quitarles la pelota. Nosotros también sabemos hacer muchas cosas bien.

¿Qué le parece la temporada de Cristian Herrera -10 goles-?

Está en un gran momento. tiene la capacidad de decidir un partido. Es muy trabajador y y tenerlo en el Ibiza es un privilegio.