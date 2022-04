Ibiza y el latido de las gogós

Con 7,2 millones de tope salarial, la UD Ibiza recibe por primera vez en su historia a la UD Las Palmas en Can Misses (15.15 horas, Movistar LaLiga). El recinto, con capacidad para 6.000 espectadores, luce una remodelación exprés. Como todo lo que gira en este club a ritmo de chunga chunga. En la isla del sello Pachá y la música techno, que factura miles de millones al año en ticketing y merchandising, las figuras de Paco Jémez, Cristian Herrera o Amadeo Salvo pasan desapercibidas. No hay banderas azulinas ni fotos de este recién aterrizado en la LaLiga Profesional. En este reino mandan las gogós y el sello de las dos ciruelas que cuentan con devotos planetarios. El Ushuaïa Beach Club abre el próximo fin de semana y tiene el empaque de una final de Champions. «Aquí los goles son por la noche; manejamos otro huso horario», determina Antonio Marí Marí, exárbitro de baloncesto y que regenta el restaurante Port, junto al puerto de Ibiza.

«Todo se soluciona con dinero; la UD Ibiza se hizo con la plaza del Eivissa que sí era el equipo que nos representaba. Aparece la figura de Amadeo Salvo, muy conocido por estos lares, y el ascenso ha sido meteórico. A mí no me representa, pero ojalá pueda llegar a Primera División. Sería una grandísima noticia para el sector. Estamos escapando de las garras y los efectos del Covid. La mayoría de locales llevamos una semanas abiertos, ahora empieza nuestra temporada. ¿Los goles podrán con las discotecas? Lo veo complicado, aquí vienen legiones de turistas para bailar y beber. Está escrito así; el resto costará mucho tiempo. Pero se puede soñar con alcanzar la Primera con la impronta de un club humilde. Si lo han logrado el Eibar o el Villarreal, ¿por qué no en Ibiza? Somos capaces de todo».

Marí recuerda su estreno en el Wanda Metropolitano para presenciar un Atlético de Madrid-UD Las Palmas (3-0) con Paco Jémez en el banquillo grancanario.

«Sí, el mismo Jémez que ahora lo tenemos por aquí. Me parece un buen entrenador, algo ‘fantasmilla’ pero forma parte del personaje. Por historia, la UD debe estar en Primera. Para los que tenemos una edad, se trata de un club que ha sido referente del buen juego en los sesenta y setenta».

En el Café Mar y Sol, en la Carrer Lluís Tur i Palau, junto a la emblemática tienda de Pachá, las legiones de ingleses marcan el cambio de ciclo. Luis Simigliani es portero en el Inter Ibiza y trabajar de camarero en la terraza de un establecimiento que cuenta con dos cerezas gigantes. La marca de la casa.

«Aquí hay mucha pasión por el fútbol y contamos con entradas que alcanzan los 5.000. El ascenso fue una fiesta. Es solo el primer año en Segunda, todo exige su tiempo. Pero se me antoja complicado ver que lleguen miles de turistas por el fútbol. Aquí la industria que manda está clara», valora el jugador venezolano.

En el Hard Rock Café Ibiza hay dos chaquetas de Elton John y un amplio museo con reliquias del rock. Francisco Aruñada ejerce de gerente y director comercial de esta franquicia, que además muestra una camisa de Freddie Mercury. Ofrece una visión más optimista en su intento por unir fútbol, negocio y la economía ibicenca. «Solo llevamos unos días abiertos como marca el cambio de estación; sería interesante aprovechar el calendario futbolístico para contar con turismo durante todo el año, no solo en verano».

Techo ante el Eibar

La mayor afluencia de este curso en el Estadio Municipal de Can Misses aconteció en la última jornada ante el Eibar con 5.011 espectadores el pasado 10 de abril. La formación de Paco Jémez está a diez puntos de la sexta plaza y da por buena la temporada con sellar la permanencia. Lo tiene a tiro para firmarlo de forma matemática.

«Aquí no se valora lo que hemos conquistado; ya quieren luchar por subir y no es justo», aseveró hace unos días Jémez a este medio. Otras ciudades como La Coruña (244.000 habitantes), Córdoba (325.000), Santander (172.000) o Alicante (331.000) compiten en las catacumbas del balón.

Ibiza -capital- cuenta con 50.000, mientras que la isla alcanza los 160.000 residentes. Una cifra que se multiplica de forma exponencial en verano. El paraíso de las tentaciones nocturnas es una industria de dividendos. Vienen en barco y en avión. La UD Ibiza, con 9,5 millones de presupuesto y el aval de Amadeo Salvo, quiere bailar en Primera en 2023.