Xavi García Pimienta se aferra a la calculadora de los sueños tras empatar ante el Ibiza (1-1) en Can Misses. Aplaude la magia de Viera y lamenta la falta de puntería ante Germán en el carrusel de ocasiones de Alberto Moleiro -balón al palo-, Kirian, Álvaro Lemos e incluso con dos faltas del '21' desde el borde del área -la segunda en el 95'-. "Gozamos de ocasiones bastantes claras. La de Moleiro es mérito únicamente suyo; control y le pega al palo. En relación a la de Kirian también fue muy buena. Pero hay que destacar al meta Germán que completó buenas intervenciones (...) No nos vamos a rendir, restan cinco partidos pero ya estamos centrados únicamente en el del Málaga [de este viernes]. La consigna es ganar los cinco y sumar los quince puntos. Pero queda muchísimo. Adelanto que van a pasar muchas cosas. Si somos capaces de ganar y mantener esta racha [seis duelos sin perder], tendremos opciones".

La UD fue arrollada con 13 remates y 15 faltas del Ibiza. "Nos quitaron el balón, se apropiaron de él y nos metieron en aprietos. Pero nos rehicimos y llegó el tanto de Jonathan, supimos madurar el partido. Queríamos ganar en todo momento, pero no fue posible. También recalco que es importante no perder. Fabricamos ocasiones y aplaudo la actitud del equipo". Insiste que hasta los que no juegan conforman "un clima especial, porque en este equipo todos somos una familia".

Pimienta etiqueta de "bastante buena" la dinámica del equipo y reconoce que se puede hacer más en el 1-1 de Goldar. "El Ibiza es un equipo potente en ese tipo de acciones de estrategia, pero sí; el córner se pudo haber evitado [lo provocó Nuke]". Se le trasladó por la escasa aportación de los revulsivos -Rober González o Rafa Mujica que pasaron de puntillas-.

"Sadiku tenía una tarjeta. No era el momento de correr riesgos. Y sobre los cambios, no estoy del todo de acuerdo. Mujica trabaja de forma fantástica y Fabio aportó control cuando el Ibiza se difuminó

Rendido al Mesías

El estratega de la UD analizó de forma ilustrativa sobre el hecho de disponer de un activo de la categoría de Viera. "Es un escándalo, ya lo he comentado una y otra vez. No me cansaré de felicitarlo y de reconocerlo. Siempre está para ayudar y dejar sus destellos". También se rinde a los reflejos felinos de Valles, que evitó una sangría en el inicio. "Completó un partido muy completo, ha estado bien". Y confirmó que tuvo problemas durante los ejercicios de entrenamiento: "Fue una pequeña molestia en la espalda".