Pejiño acelera y se apunta a jugar su primeros minutos

La decisión final, como siempre, será de Xavi García Pimienta, pero Francisco Jesús Crespo Pejiño le ha dado un motivo esta semana para jugar sus primeros minutos después de muchos meses de sequía. Porque el extremo ha dado un paso al frente en los entrenamientos de esta semana y ya está capacitado para al menos jugar unos minutos en la cita de mañana (21.00 horas, Gol) frente al Málaga CF en el Estadio de Gran Canaria.

En la sesión de ayer el técnico pudo comprobar que el barbateño ha dado un paso más en su puesta a punto al añadir un plus de intensidad a su trabajo durante el partidillo que dispuso para terminar el entreno –en la imagen contigua, se le ve pugnar por el balón con Mfulu–. Así pues, la intención es que, esta vez sí, vuelva a participar en un partido después del rato que jugó frente a la SD Eibar el pasado 18 de diciembre, en el último partido de la primera vuelta.

El objetivo es que el barbateño se pruebe ante el Málaga y esté listo para las cuatro últimas jornadas

Cabe recordar que García Pimienta incluyó a Pejiño en las dos últimas convocatorias, para los duelos ante el Eibar y el Ibiza, sin embargo, ni en Ipurua ni en Can Misses le introdujo en el terreno de juego. En un primer momento, llamó la atención el hecho de que estuviera en la lista pero no jugara un sólo minuto. El motivo no era otro que el jugador todavía estaba muy débil físicamente, sin el tono óptimo para poder competir.

A medida que transcurren los días y las semanas el extremo suma músculo en el cuerpo y cada vez está más cerca de alcanzar el nivel mínimo para regresar a la competición. Su evolución ha sido más lenta de lo esperado, pero ya ve la luz al final del túnel.

En ningún caso saldrá de inicio ante el cuadro malacitano, pero en la mente del entrenador está brindarle por fin unos minutos de juego con el objetivo de poder usarle con una cierta normalidad en las últimas cuatro jornadas del campeonato –Mirandés, Alcorcón, Oviedo y Sporting–.

Se trata de un futbolista con el que García Pimienta, que llegó a finales de enero, aún no ha podido contar. En buena parte de sus comparecencias, al ser preguntado por el estado del barbateño, aseguró que sentía molestias derivadas de su operación de una osteopatía de pubis a mediados de enero, aunque no especificó mucho más. Nunca dio una pista sobre una fecha posible para su regreso.

Aunque Pejiño lleva casi un par de meses con el grupo, lo cierto es que terminaba muchos de los entrenamientos con molestias que le impedían rendir a tope el día siguiente. Con el umbral del dolor muy bajo, cada vez que el jugador comunicaba algún dolor el desánimo aparecía en el seno del club amarillo.

Ahora, por fin, parece haber dado un paso al frente y haber forzado la máquina para participar en las últimas cinco jornadas. Así lo ha demostrado en los entrenamientos de esta semana, aunque la decisión final será del entrenador, quien, por otra parte, esperaba este momento del proceso de recuperación del andaluz para poder incluirle.

Pejiño a pleno rendimiento marcó cinco goles en 12 partidos hasta que tras la cita en casa frente al Alcorcón, el 24 de octubre de 2021, decidió parar porque no aguantaba más los dolores en el tendón del aductor, los mismos que luego derivaron en una osteopatía de pubis. Mese después, su vuelta está más cerca.