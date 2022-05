El ‘nueve’, otra vez abierto

No había dudas desde mediados de marzo, pero dos hechos sucesivos la semana pasada han vuelto a abrir el debate del nueve. Primero, Armando Sadiku, el dueño de la posición de delantero desde el 19 de marzo, cuando la UD Las Palmas cayó con estrépito frente el Girona (1-3), no pudo jugar el viernes pasado contra el Málaga por sanción. Luego, Jesé Rodríguez, suplente por primera vez por decisión técnica –no disciplinaria– de Xavi García Pimienta, marcó el segundo gol del cuadro amarillo tan sólo nueve minutos después de entrar en el campo para actuar por el centro. En resumen, uno marcó cuando el otro no estaba, por lo que al técnico se le presenta una duda que resolver de cara a la cita del viernes ante el Mirandés (20.00 horas, Movistar LaLiga).

Tardó un tiempo en llegar a la conclusión de que debía aprovechar alguno de los delanteros centro que prácticamente no había utilizado desde que llegó ante la inoperancia goleadora de Jesé, que si bien marcó un gol de jugada en Cartagena, en el segundo encuentro con el barcelonés la mando, luego estuvo dos, ante el Burgos y el Zaragoza –ambos acabaron con derrota–, en los que apenas participó. Determinó entonces que el máximo goleador del equipo se trasladara a la banda para abrir hueco a Rafa Mujica, titular frente al Lugo –al que marcó un gol–, en Huesca y contra el Girona, sin embargo, una expulsión ingenua ante el cuadro catalán –vio la segunda amarilla por una chilena que significó juego peligroso– volvió a condenarle al ostracismo, sobre todo por la irrupción, por fin, del hombre llamado a ser el goleador del equipo cuando Luis Helguera le fichó el verano pasado –por una única temporada–. No era otro que Armando Sadiku, que si bien había marcado en las dos oportunidades que Pepe Mel le había dado en la Copa del Rey –en Vélez y en Valladolid–, en Liga no se había estrenado, entre otras cosas porque con el madrileño sólo fue titular en la jornada inaugural y en Lugo, y con el barcelonés en su debut frente a la Real Sociedad B. En definitiva, no había tenido continuidad. Cambio de tendencia Sólo el gol que marcó al Valladolid le garantizó sumar dos partidos seguidos desde el inicio, y como la siguiente jornada firmó dos tantos frente al Leganés en el Gran Canaria, se convirtió en el delantero centro titular indiscutible. Así, prolongó su racha a seis encuentros, en los que marcó un tanto más, en Eibar, hasta que en Ibiza vio la quinta tarjeta amarilla en el curso y se perdió el compromiso del viernes pasado. Mientras, Jesé, que había jugado la gran mayoría de partidos por el centro, sumaba ocho ya como extremo –habrían sido nueve de no haber recibido un castigo del entrenador por un acto de indisciplina durante la semana del UD-Amorebieta–. En toda esa serie no marcó sino dos penaltis, uno frente al Girona y otro en Eibar –justo después de su primera suplencia con García Pimienta–, pero, sobre todo, demostró estar en baja forma. De alguna manera, había caído en la intrascendencia. Le venía bien un partido en el banquillo y el técnico le sentó ante el Málaga con el objetivo de incluirle en la segunda parte como revulsivo. Y salió bien, porque sólo necesitó nueve minutos para volver a marcar en una jugada tres meses después. Situado en el puesto de nueve otra vez después de sustituir a Rafa Mujica, un disparo seco, raso y fuerte sirvió para el 2-0 para Las Palmas, que luego se complicó. Ahora el dilema es para García Pimienta. Sadiku vuelve a estar disponible justo cuando Jesé aprovechó su oportunidad como delantero centro. También se piensa si sentar a Rober o Moleiro, que completaron un buen partido ante el Málaga, y poner a los dos, con el ‘10 otra vez situado en la banda. Es una de las dudas del técnico; la otra, la del sustituto del sancionado Mfulu. Nueva sesión en Barranco Seco La plantilla de la UD Las Palmas se ejercitará por segunda vez esta semana con la vista puesta en el duelo del próximo viernes (20.00 horas, Movistar LaLiga) frente al CD Mirandés en el Estadio de Gran Canaria. Tras el descanso del domingo después de haber vencido al Málaga (2-1), el cuadro de Xavi García Pimienta se ejercitó ayer sobre el césped de Barranco Seco con total normalidad y volverá a hacer esta mañana, como también el miércoles y el jueves antes de volver a inaugurar una jornada. Cabe recordar que el técnico barcelonés no podrá contar con Nuke Mfulu por acumulación de amonestación. En cambio, recupera a Armando Sadiku, ausente en la cita ante los malacitanos por el mismo motivo. Por otra parte, Loiodice y Hernani está lesionados y se pierden lo que queda de temporada. | P. F.