En el universo Jesé Rodríguez (11 goles, seis asistencias, 63 disparos y 2.770 minutos) no hay noches de paz. Héroe, villano y una industria de talento. Una vida al filo del abismo en su mejor campaña ante la portería rival con once dianas como pichichi amarillo en la máxima categoría. Ante el Málaga, en la última jornada en el Gran Canaria, fue suplente por segunda ocasión con Xavi García Pimienta y la decisión no pasó desapercibida para Aurah Ruiz, la novia del exjugador del Real Madrid y PSG. 'Ver para creer que injusticia después de todo lo que estás haciendo cada día', publicitó la influencer y concursante de reality nada más arrancar la 38ª jornada, el pasado viernes en el Gran Canaria. Cuando llegó el zarpazo de Jey-M, subió la temperatura de la lírica: ''Callando bocas'. El misil de Jey-M resultó clave para escapar de la barbarie, ya que el cuadro boquerón redujo distancias con tanto de Febas. Luego llegaron los reflejos mágicos de Álvaro Valles en el 89'.

En el curso de mayor caudal ofensivo de Jesé en Primera (las once castañas), ya ha protagonizado varios capítulos extradeportivos como el incidente con el vehículo de Aura en la previa del derbi ante el Tenerife -el pasado octubre- y el problema estomacal que no le permitió acudir al entrenamiento del 6 de abril en Barranco Seco. A esta suplencia, cabe sumar la del Anxo Carro con Pepe Mel por molestias y la última ante el Málaga. Viera nunca ha sido suplente. En la última jornada, ganaron todos. Pimienta sacó a Jesé y llegó el terremoto de uranio. Ante el el CD Mirandés (20.00 horas, Movistar LaLiga), el '10' volverá a ser titular junto a Sadiku y Jonathan Viera en el frente ofensivo. Los jinetes del Apocalipsis de Pimienta. Del pánico de Mel al humor de Ramírez El pasado octubre, en la semana previa al derbi ante el CD Tenerife (16 de octubre), dos redactores de una televisión del corazón hicieron guardia en Barranco Seco para conocer de primera mano las impresiones de Jesé Rodríguez tras su episodio con el vehículo de su pareja Aurah Ruiz a la salida de un concierto en el Gran Canaria Arena. José Mel Pérez fue preguntado por la aparición de los paparazzi en el día a día de la UD -algo que ya pasó con Prince Boateng-. "Jesé no entrenó el primer día porque acabó mal el partido en Almería. Lleva entrenado dos días sin problemas con sus compañeros. Él tiene mucha confianza conmigo y a entrenar y ya está. Ayer teníamos una comida de equipo, los guardas jurados de la garita me avisaron que había prensa no deportiva por el asunto, y afecta un poco. Somos una familia deportiva y estamos con él. Nos tendremos que acostumbrar a estos episodios", valoro el míster. Jesé firmó un gran partido ante el Tenerife y le dejó una asistencia de oro a Viera en el 1-0. En relación a ese incidente y la primera venganza de Jesé -la segunda llegó ante el Málaga-, el presidente Ramírez desveló el titular de prensa que le dejó el atacante galáctico sobre el (2-1) al ogro del Teide en el Gran Canaria. "Jesé me dijo que atropelló al Tenerife". La afición chicharrera se acordó de la novia del jugador con el cántico de 'Aurah písalo', que se pudo escuchar en el sector de la Curva del Gran Canaria.