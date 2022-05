Y el volcán Real Madrid, ese caos tan hermoso, se coló en la sala de prensa de Barranco Seco. Xavi García Pimienta, corazón azulgrana, reconoció la pegada mágica del gigante blanco, pero no llegó a considerarlo un modelo válido para la UD y su cruzada hacia lo imposible. "El Madrid es un ejemplo de fe y de creer hasta el último segundo. Es increíble. Mis orígenes están en el FC Barcelona, y contamos con un gen competitivo, ganador y una manera de jugar muy definida. Lo que hace el Madrid es algo increíble. Lleva el fútbol a los extremos. Puede ganar en el último minuto y contra cualquiera. Luchan hasta el último minuto. Creen, tienen fe...Y si defiendes esa creencia, cuando el contrario se relaja o decae cuentas con opciones. Desde este punto de vista; es ejemplar". La UD reta mañana al Mirandés (20.00 horas, Movistar LaLiga) en busca de la octava jornada sin besar la lona. Solo vale ganar para recortar los cinco puntos ante el Oviedo.

Relató cómo aconteció la lesión de Coco y elude poner plazos. "Me sabe mal por Coco, es una putada para el jugador no estar disponible. La gente que va a jugar mañana rendirá y competimos para la afición. Se te pone la piel de gallina cuando los ves animar. Sé que nos ayudarán (...) Lo de Saúl trastoca los planes del equipo y fue en una caída en el entrenamiento, desconocemos el número de semanas en cuanto a la lesión. no le pondremos presión, es la oportunidad para otros compañeros. Están perfectamente preparados, si debe descansar más días, que lo haga".

Día 101 en el cargo

Pimienta valoró el hecho de cumplir cien días en el banquillo de la UD. "Primero, estoy tremendamente feliz de estar en este gran club. Así como de poder trabajar y conseguir que sigan creciendo [los jugadores] con los partidos. Se me ha pasado el tiempo volado. Vivir el día a día, la tensión de los partidos...Estoy muy contento de poder afrontar lo que resta con la mayor energía posible". Analizó las valoraciones de Curbelo -dijo que "el Mirandés les había pintado la cara"-. "Ese partido del Mirandés fue hace mucho tiempo. Ellos quieren ganar, ya están salvados y es un equipo joven y de talento. Lo comparo a un filial con la experiencia de un equipo veterano; llega un pulso muy complicado".

Confía en escenificar en el verde la superioridad de su equipo. "En los últimos metros se debe ver a la UD con ganas de triunfar y de ganar". Agradece el aliento infinito del Gran Canaria. "Solo puedo dar las gracias; estoy seguro de que los jugadores se lo dejaron todo. Los chicos aguantaron todos los minutos, gracias a ellos somos más fuertes. Espero que vengan esos 11.000 y que arrastren (...) Entramos en el vestuario y estaban todos emocionados. Salieron los jugadores, veías las caras de agradecimiento y te emociona".

Viera y la alerta amarilla

Pimienta aplica la lógica de la pasión y el rigor de la competición. No hay planes para afrontar la situación de la amenaza de sanción federativa de Jonathan Viera, Álvaro Lemos, Maikel Mesa o Cardona. "Jony tiene cuatro tarjetas, pero como otros compañeros. No vamos a forzar una sanción. Nos estamos jugando mucho y no sabemos qué va a pasar. En relación a este aspecto, hemos tenido suerte. Han caído de forma puntual. Pero si cae una quinta o décima es una lástima. Tenemos gente preparada para un relevo de garantías. Iremos al límite siempre y cuando sea necesario bajo los parámetros de la competición".

En relación a Jesé, resalta su polivalencia en ataque pero no confirmó su titularidad. Ante el Málaga, salió de revulsivo pero como nueve. "Se adapta a las tres demarcaciones de ataque. El pasado viernes día salió y marcó el 2-0 porque tiene un talento diferencial. Sé que volveremos a ver su mejor versión, le necesitamos. Ya veremos si es de inicio".