Embajadores de la ilusión en la fase de ascenso del disparate. Bailarines en la fiesta de la improvisación. CD Tenerife B, Arucas CF y Villa de Santa Brígida buscan desde mañana en el Anexo de Siete Palmas un billete para formar parte de la Segunda RFEF. Las Palmas C completa la nómina de candidatos, pero en el caso del Regional de la cadena amarilla no puede subir por el reciente descenso de Las Palmas Atlético al Grupo Canario. A pesar del ‘efecto arrastre’, disputa esta fase previa que conocía ayer de forma oficial los horarios de los tres partidos en la superficie de césped artificial del Anexo. El anuncio llegó a 48 horas de la cita. Una señora chapuza que se suma al baile de la sede: que pasó de Arucas a la Ciudad Deportiva de Geneto (La Laguna).

El Arucas CF terminó cuarto en el Grupo Canario de Tercera División con 56 puntos y se mide al Tenerife B (tercero), con 57 unidades. Si mañana, la primera semifinal acaba en tablas, habrá prórroga. En el caso de mantenerse la igualdad, accedería a la final el filial chicharrero por gozar de mejor clasificación en la liga regular.

967 duelos de amarillo

Juan Germán Jiménez (Barrial, 39 años) es el entrenador del Arucas CF. Estudioso del balón y estratega de gran calibre, ha pasado por los filiales de la UD Las Palmas y de la selección canaria. En el pasado curso, ya logró una salvación increíble. Ahora afronta el reto del ascenso desde la mesura. Tiene en su arsenal de magia, a un elenco imponente de exjugadores de la UD Las Palmas como David García (474 apariciones de amarillo), Nauzet Alemán (273), Carmelo González (125), Ruymán Hernández (73), Jonay Futre (1), Héctor Figueroa (20) o su hermano David Figueroa (1).

967 duelos de amarillo en el vestuario de un Arucas desatado. El pulso ante el filial del Ogro del Teide es como un derbi en el Anexo. La entrada es gratuita. Solo falta Suso Santana. Para Juan Germán, superado el caos organizativo, toca se fieles a un estilo donde los viejos rockeros de la UD son inmortales. «Reina la incertidumbre por la hora y la sede hasta última hora, es una situación que ha mantenido a los jugadores en una situación de enorme tensión. Sobre todo porque no sabías aspectos básicos como la superficie, el rival, la hora...Realmente es algo alucinante. A menos de 48 horas, se ha salvado ahora solo nos centramos en superar el pulso de semifinales. Ya la aventuro que será muy exigente».

Ante tanta veteranía y lustre, Juan Germán aboga por la autogestión. Resalta el corazón de la caseta. «Me impacta la calidad humana; están supercomprometidos con el reto de lograr el ascenso. Nauzet Alemán, Ruymán, Jonay Futre, David García, Carmelo, los hermanos Figueroa pueden estar ante su último tren dorado. Algunos seguirán, para otros puede ser la despedida. Por encima de su experiencia y dedicación, está la motivación de estos veteranos incansables. Su ilusión es un ejemplo, son muy competitivos. Es la realidad, son ganadores y alguno se querrá retirar de la mejor manera: con un ascenso soñado».

Sobre el nivel de surrealismo, elude la polémica de la presencia de Las Palmas C. Un equipo, por el otro lado del cuadro, que no puede subir. «Están en su derecho de competir; deben ser los rectores de la competición los que decidan si tienen que salir o no. No depende de los participantes de la competición». Tiene el eslogan sobre la contienda ante el Tenerife B. Cruce de generaciones, las canas contra la quinta del TikTok.

«El Tenerife B es la juventud, el talento, el descaro...Aspectos que forman parte de su ADN, el de un filial de enorme calidad. Se mide el más viejo contra el más joven. En la potencia física se puede notar, en el tema del cansancio». Pide que no entierren a los David García (40 años), Nauzet (37), Futre (39) o a Carmelo (38). «Les queda mucha energía, el Arucas no tiene techo y está de moda». Su contrato acaba en junio de 2023 y no le asusta la Segunda RFEF, el cementerio del fútbol de Gran Canaria -bajaron los cuatro representativos de la Isla-. «Tengo un compromiso de dos temporadas; no pienso más allá del cruce ante el Tenerife B».

Apagón en Los Olivos

Hilarión Rodríguez es el presidente del Villa de Santa Brígida. Mañana se miden a Las Palmas C. Dirigidos por Ángel Sánchez, tiene en sus filas al Benzema de Tercera, Santi el Chicha con 20 dianas. El ejecutivo, que formó parte de la época de la época dorada del club con Gonzalo Medina y Francisco Alemán, suda cuando piensa en el ascenso. «Me daría un infarto, somos muy modestos. Hace un mes, estábamos llorando porque nos íbamos a Preferente. Llegan cinco victorias consecutivas y nos hemos salido del mapa. Vi a David de Gea, Callejón o a Alberto Bueno en La Angostura [antiguo campo del Villa]...Que venga un presidente con billetes, yo hago todo lo que puedo». Desvela la prima en el caso de besar el ascenso. «Un bocadillo de chorizo para cada jugador», detalla bajo una enorme sonrisa.

El polémico apagón del sistema de alumbrado del Estadio Municipal de los Olivos -que forzó el aplazamiento del Villa-Arucas, que podrían verse en la final- lo explica de forma gráfica. «Es un sistema de última generación y saltó. Regresó a las cinco de la mañana. Me llamaron de todo por las redes. Las suspicacias son el diablo. Ni que fuese un mafioso italiano, se pasaron conmigo». Sobre el fichaje de Deivid, uno de los galácticos, solo tiene términos de admiración. «Me ha sorprendido su humildad y sencillez. Es un líder silencioso, pregona con el ejemplo».

Receta «fumigar» las dos Federaciones, la de Tenerife y Las Palmas, para cambiar el fútbol canario tras el esperpento de este playoff. «Hicimos el ridículo».