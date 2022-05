UD Las Palmas - Mirandés: Meter presión y aguardar

Una semana después, el guion es el mismo: la UD abre la jornada el viernes en el Gran Canaria y deberá ganar para meter presión al Oviedo y a la Ponferradina, que juegan mañana y deben pinchar al menos una vez cada uno para que Las Palmas tenga alguna opción de entrar en el playoff. La otra condición indispensable es que el cuadro amarillo no falle en los cuatro compromisos que le quedan, incluido el que le enfrenta a los carbayones en la penúltima jornada. No hay más cuentas. Así, el primer paso vuelve a ser sumar los tres puntos, esta vez ante el CD Mirandés y no a las 21.00 horas, sino a las 20.00 (Movistar LaLiga). Luego, a esperar.

En el vestuario existe el convencimiento de que los rivales principales en la lucha por la promoción de ascenso van a pinchar antes del duelo decisivo frente al Oviedo en Siete Palmas dentro de dos semanas. Lo exteriorizó Eric Curbelo en su comparecencia del pasado martes, y aunque García Pimienta se mantenga firme en su discurso –siempre lineal– de sólo fijarse en su equipo, también lo piensa. Esta es la calculadora con las opciones de la UD Las Palmas para jugar la promoción En ese sentido, la vista del Oviedo a La Rosaleda está marcada en rojo, como también la de la Ponferradina a Valladolid la semana que viene. En caso de que ambos pinchen, el plan habrá salido perfecto, y la UD se lo jugaría todo frente a los asturianos, pero con la confianza de depender de sí misma. Ninguna cábala tendrá sentido si Las Palmas no se impone hoy al Mirandés, un equipo que no se juega nada porque ya está salvado y sólo necesita sumar unos cuantos puntos más para que sea oficial. Un punto a favor del conjunto amarillo, que ofrecerá varias caras nuevas en su equipo titular. Cambios Porque Nuke Mfulu está sancionado y Saúl Coco, lesionado. El central, un fijo en el once en la racha de cinco victorias y dos empates en siete partidos, sufrió una fractura en el hombro derecho durante el entrenamiento del jueves y se perderá lo que queda de curso. Un revés para el técnico. Raúl Navas será el que le sustituya. En cuanto al mediocentro, el abanico de opciones es más abierto, aunque Fabio, que con el barcelonés ha jugado más como interior que como pivote, es el favorito. Retrasar a Kirian o incluir a Maikel son otras posibilidades. También se plantea una duda en la delantera. Armando Sadiku, otro titular indiscutible hasta que recibió la quinta amarilla en Ibiza –con cuatro goles–, vuelve a estar disponible, pero Jesé, suplente el viernes pasado, marcó cuando salió, desde la posición de nueve. Si García Pimienta cumple con su discurso, mantendría al que lo hizo bien, y como Rober y Moleiro también completaron igualmente un buen partido en las bandas, el albanés podría partir desde el banquillo para entrar después. Mfulu, baja ante el Mirandés por ciclo de tarjetas Los demás serán los mismos, incluido Jonathan Viera, amenazado con un partido de suspensión si ve una tarjeta, como Lemos, Cardona y Maikel. Una ausencia del ‘21’ en el tramo decisivo de la temporada sería una losa demasiado grande. Enfrente, el Mirandés de Joseba Etxeberria llega con tres derrotas consecutivas a sus espaldas, pero con un sobresaliente en su currículum, el que logró en la primera vuelta ante Las Palmas (4-2). Camello y Riquelme son el peligro para la UD, que debe ganar para meter presión y luego esperar. «Debemos agitar el partido» La receta de Joseba Etxeberria: «Agitar el partido». El técnico del CD Mirandés tiene claro lo que quiere de su equipo para vencer esta noche en el Gran Canaria. «Sabemos que Las Palmas es un gran equipo que se está jugando una plaza de playoff» y que por ello el encuentro se antoja aún más complicado si cabe con un equipo que «se encuentra muy cómodo con balón» y por eso, las posibilidades pasan por «agitar el partido desde inicio con y sin balón y crear peligro siempre». «No podemos dejarnos llevar», comentó el guipuzcoano, que apuntó que el equipo debe «luchar hasta la última jornada y no empañar lo hecho hasta ahora», aunque reconoce que «la situación ha mejorado bastante» desde su llegada -hace 11 jornadas- pero tienen que mirar hacia arriba buscando la mejor clasificación posible. | Efe