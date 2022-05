Pejiño, otra vez fuera

Que Francisco Jesús Crespo Pejiño no juegue dejó de sorprender a todos desde hace ya mucho tiempo, pero que una fatalidad más se sumara a las que ya ha vivido durante toda la temporada no era tanto de esperar. El extremo, que no juega desde el pasado 18 de diciembre –ante el Eibar en el Gran Canaria–, aunque sólo lo hiciera durante 19 minutos después de dos meses parado por una lesión, está indispuesto y no ha podido entrenar durante la semana, por lo que su presencia pasado mañana (13.00 horas) frente al Alcorcón está descartada salvo recuperación milagrosa.

El de Barbate ni siquiera ha podido acudir a las instalaciones de Barranco Seco, por lo que se entiende que ha debido de contraer algún virus que le ha tenido apartado del grupo en los últimos días. Sea como fuere, el andaluz sumará una jornada más sin volver a pisar el césped, y ya sólo le quedarán dos para poder reaparecer, aunque si la UD todavía tiene opciones de acceder al playoff lo tendrá más que complicado. El barbateño sumaba cuatro jornadas consecutivas en el banquillo, sin jugar un solo minuto Su caso llama la atención por muchas cosas, pero en este último tramo, por su inclusión en la convocatoria en los cuatro partidos pasados sin participar un sólo minuto. Xavi García Pimienta le citó ante el Eibar, el Ibiza, el Málaga y el Mirandés, pero Pejiño no saltó al terreno de juego. Antes de ese periodo había sido convocado por primera vez en meses para el choque del 28 de marzo frente al Leganés –también sin participación–, pero en las dos jornadas siguientes volvió a quedarse en la grada –Ponferradina y Amorebieta–. De alguna manera, el extremo no se veía en condiciones de reaparecer. Calvario De hecho, no se siente recuperado del todo aún, aunque ninguna prueba detecta que tenga alguna secuela de su operación de osteopatía de pubis a mediados de enero pasado. Tal dolencia derivó de un desgaste en el tendón del aductor que le lastró desde principios de curso, tanto, que se vio obligado a parar, precisamente, después del partido frente a la AD Alcorcón el pasado 21 de octubre de 2021. Aquel día fue sustituido en el minuto 52 del choque y nadie imaginó que tardaría tanto en regresar. En las jornadas anteriores había padecido el mismo problema en el adcutor, tanto que ante la Ponferradina, en casa, y en Lugo, fuera, tuvo que pedir el cambio en la primera parte por miedo a romperse, a sufrir una lesión mucho más grave. 18 Partidos sin jugar Francisco Crespo Pejiño suma un total de 18 partidos sin jugar. Lo hizo por última vez el 18 de diciembre, ante el Eibar, aunque un rato. Antes sumaba otros ocho encuentros fuera. 13 Partidos jugados El extremo de Barbate únicamente ha participado en 13 encuentros esta temporada, en el tramo inicial de la misma. Comenzó como un tiro, pero su desgaste en el aductor le frenó. 5 Goles Pejiño suma cinco tanto en lo que va de curso. Marcó dos goles al Mirandés en Anduva, uno al Huesca, otro a la Ponferradina y otro al Cartagena. Dio una asistencia a Moleiro ante el Ibiza. Aunque en realidad Pejiño nunca tuvo una rotura concreta, sino un desgaste en el tendón que afectaba a su rendimiento. Por eso lo primero que intentaron los servicios médicos fue un tratamiento conservador pafra que no tuviera que pasar por el quirófano, sin embargo, trasncurridos los meses no le quedó otro remedio. Cada vez que trataba de sumarse al grupo, terminaba con molestias en la zona. Aún así, cuando mejor se sintió, se probó contra el Eibar y el resultado fue negativo. Sólo jugó algo más de un cuarto de hora, pero terminó dolorido, tanto que en ese preciso momento decidió que tenía que operarse. Lo hizo semanas después con el doctor Ripoll, en la Península, con un plazo de recuperación de entre dos meses y medio y tres. Pero cuando trato de sumarse al resto tardó más de la cuenta en coger el tono. Mientras, Xavi García Pimiena, cada vez que se le cuestionaba por la reaparición del jugador, no era explícito: siempre aludia a que aún sentía molestias. Aún así, desde hace casi dos meses regresó a las convocatorias, aunque sin protagonismo. A su calvario se le suma ahora una indisposición. Es la cruz de Pejiño. Con Galech Apezteguia se gana

El árbitro designado para el partido del domingo frente al Alcorcón en el Municipal de Santo Domingo (13.00 horas), Iosu Galech Apezteguia, es un colegiado que le viene bien a los intereses de Las Palmas dado los resultados que ha cosechado el cuadro insular en las dos ocasiones anteriores en las que el pamploníca ha impartido justicia a la UD. Si bien en esta temporada el navarro todavía no ha podido estar presente en un choque liguero de los insulares, por lo que se estrenará en Madrid pasado mañana en lo que va de curso, en los dos partidos anteriores Las Palmas resultó vencedora. La primera vez ganó por 0-2 en el Toralín a la Ponferradina con goles de Jonathan Viera y Pedri; mientras que la segunda vez que cruzaron sus caminos, la UD también sumó tres puntos al ganar 2-1 al Leganés el curso pasado. | P. F.