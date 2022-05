El Messi de Segunda puede jugar en el FC Barcelona. Epítetos al '21' a las puertas de un duelo histórico. La UD se encamina a tomar el Municipal de Santo Domingo (domingo, 13.00 horas, Movistar LaLiga) por primera vez para seguir aferrados al playoff. Y en esa travesía mágica, tras ocho jornadas sin besar la lona -seis victorias y dos empates-, Xavi García Pimienta aplaude las iniciativas de la 'marea amarilla', confirma la baja de Pejiño y abre la puerta a David Vicente. "No me canso de repetirlo, con ellos somos más fuertes. Es impresionante ver los esfuerzos que hacen los aficionados para vernos jugar en la Península", detalló sobre la afición 'pío pío', que puede cifrarse en unos 700 en Santo Domingo.

Corrobora la afirmación de Manolo Márquez, extécnico de la UD, que consideró que Jonathan Viera atesora talento para jugar en el FC Barcelona actual. "Estoy totalmente de acuerdo, Viera puede jugar en el Barça y en cualquier equipo grande con aspiraciones a todo".

Alcorcón, Alcorcón y luego Alcorcón

Pimienta tira la calculadora a la papelera. "Vamos a tratar de ganar por todos los medios al Alcorcón y será un duelo exigente, complicado...Una vez que acabe la jornada ya miraremos al Real Oviedo. Tenemos que seguir ganando con la punto de mira puesto en el primer rival. Hacer nuestro trabajo y luego veremos". Se le cuestionó por la doble 'V' y su influjo en los resultados. Viera y Valles son ahora la Santísima Trinidad. "A Jony no lo voy a descubrir, tiene potencial para jugar en otro equipo de una dimensión superior y rodeado de jugadores de más calidad. Brillaría aún más. En otra categoría, con otros retos...Solo puedo tener palabras de elogios sobre Viera. Sobre Valles es una pieza fundamental, representa el nivel de esta plantilla. Como se verá el domingo, jugadores que no han participado ueden contar con oportunidades y así demostrar que atesoran calidad".

Prohibido reservar jugadores por la 'alerta amarilla'

Sobre los sancionados Viera, Curbelo o Maikel Mesa, Pimienta mantiene su discurso de coherencia. "No vamos a reservar, hay jugadores apercibidos [Viera, Maikel Mesa o Eric Curbelo]; si por desgracia, alguno acaba viendo una amarilla, actuaremos en consecuencia. No podemos pensar en la próxima semana, nos equivocaremos si miramos a Oviedo. Si no ganamos el domingo, todo se acabó".

ADN maño y del vivero

Pimienta, ante la baja de Álvaro Lemos, cita a David Vicente, jugador que ya conocía durante el periplo de entrenador del juvenil del Barça. "Me enfrenté a David Vicente con el Juvenil del Barça cuando el joven militaba en el Zaragoza. Si no pasa nada raro, vendrá, si debe participar, lo hará (...) En relación a Pejiño tuvo una indisposición y mañana entrena, difícilmente llegará al partido".

El Girona ya está a tres puntos y Pimienta aplaude "que en esta lucha por la promoción se metan más equipos". "Nuestra racha es excelente, sí que es cierto que cuando juegas bien todo es más fácil. Aunque también hubo resultados que nos beneficiaron [el empate del Oviedo en Málaga]. Vamos a ganar el partido y luego veremos el resto de resultados para afrontar las dos últimas jornadas. No hay un trabajo excepcional, simplemente nos hemos ganado el derecho a luchar por algo. Si queremos conquistar objetivos ambiciosos, nos tenemos que acostumbrar a ganar. Ya lo recalcó Beni [Benito Ramírez] durante la semana. Los objetivos llegan cuando te acostumbras a vencer. Hay que jugar con la presión de ser ganador, va en el ADN de la UD Las Palmas. La racha es magnífica y no nos ha servido para meternos en playoff. El domingo es un test muy difícil, pero debemos exigirnos ser ganadores".

Múltiples opciones tácticas para el lateral derecho

Descarta que Eric Curbelo puede jugar por la derecha. "Eric es central, pero hay muchas variantes: Álex Suárez, Ale Díez, David Vicente...y otra que no lo saben ni ellos. La probé esta semana. El que salga, lo hará bien". Elude poner excusas por las bajas de Álvaro Lemos o Cardona. No piensa ni un segundo en el Oviedo, o en el duelo Valladolid-Ponferradina de gran impacto en la lucha por el playoff. "Los tres puntos del domingo son tan importantes que los del UD-Oviedo. No podemos reservar gente; saldremos a ganar".

Tras diez visitas a Santo Domingo, la UD no ha puesto una pica en su particular infierno. "Las estadísticas están para romperse, cada vez estamos más cerca de acabar con ese registro negativo. El domingo trataremos de romperla".