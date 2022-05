Nada ni nadie puede congelar este maremoto de pasión. 14-M, el Día de Canarias. El próximo sábado se detiene el mundo. Llenar el Estadio de Gran Canaria es la misión de una isla volcada con sus legionarios del arte victoriano. O al menos superar el registro del último derbi UD-Tenerife de 25.887 espectadores. En esta novena jornada consecutiva sin sucumbir al desaliento -siete victorias y dos empates desde el pasado 19 de marzo-, se tomó por primera ocasión el recinto madrileño en la undécima visita oficial. Bajo el manto de euforia, una anécdota. Señor mosqueo de 'JR-10'. Cada vez que sale el exjugador del PSG de la oficina acontece algo extraordinario. Como si un OVNI aterrizase en el barrio de Las Chumberas.

El cabreo de Jesé Rodríguez Ruiz. La mosca de Jey-M en el minuto 67 en el Municipal de Santo Domingo conforma el último fotograma de una relación de subidas y bajadas de testosterona con su estratega. Como si fuesen Pimpinela. El atacante de la UD, once tantos y segundo máximo realizador amarillo, fue sustituido en el 66' -para dar entrada a Rober González- en el primer movimiento táctico de Xavi García Pimienta-, que luego se vestiría de héroe con el tanto del empate.

La cara del '10' era todo un poema. Jurando en hebreo, devorado por sus demonios, encontró el consuelo en los 300 aficionados del sector visitante del feudo alfarero. 'Jesé, Jesé...'. Saludó uno a uno a todos los integrantes del banquillo grancanario, de Pinchi a David Gómez, y se detuvo en García Pimenta. La conversación de unos diez segundos fue desvelada por el propio preparador. "Me dijo que Kirian no se la pasaba, que si no lo veía (...) Pero me gusta su comportamiento, es un ganador". Ante el CD Mirandés, en Siete Palmas, Jesé y Pimienta se dieron un beso en la banda. Ante el Málaga, el que fuese pistolero del Madrid y PSG comenzó de suplente. Saltó al verde y logró el 2-0, que a la postre sería el tanto decisivo.