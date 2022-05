El mérito innegable de llegar a la penúltima con las opciones intactas de playoff. Nueve jornadas sin besar la lona y una victoria histórica en el Municipal de Santo Domingo. "Ellos están descendidos [Alcorcón] y mira el nivel que tienen. Esta categoría es así, afloran los nervios y el buen hacer del Alcorcón te hace que no podamos estar todos finos. Esto es muy complicado y cuesta muchísimo ganar; nadie se acostumbra a sufrir. Era un partido trampa, pero ante el Oviedo será un partido completamente diferente [sábado y desde las 20.00 horas en el Gran Canaria]. Desde aquí, agradecer al público, los minutos que nos ha tocado sufrir y nos han alentado. Con ellos somos más fuertes, que la semana que viene, hay que llenar el Gran Canaria".

Se le incidió en el aliento de los 500 aficionados de la UD Las Palmas en el graderío del Municipal de Santo Domingo. "Se me pusieron los pelos de punta; con una afición así, como para no dejarnos la piel. Mañana vamos a entrenar y desde el miércoles a preparar el partido del sábado (...) Lo único que hemos conseguido es tener esa oportunidad de jugarnos el ascenso. Han creído en ellos, la racha es espectacular de siete victorias y dos empates. No es casualidad". Además, sobre si el sexto dispone de más opciones de ascender, al disponer de una mejor secuencia, reconoció que es un aspecto que históricamente funciona. "El que llega en sexta posición termina ascendiendo; no es lo mismo jugar en casa que fuera. Dependemos de nosotros mismos, se han ganado el derecho a pelear para contar con opciones".

Sobre el partido de Viera y el tanto de Rober, lejos de personalizar, se centró en la aportación del conjunto. "Gracias a ellos, están logrando la racha. Tenemos una plantilla amplia, era un partido muy jodido. Todo el mundo da por hecho que íbamos a ganar. Imagínate si le ha puesto las cosas difíciles (...) Se ha logrado esta racha y seguimos fuera de la zona de privilegio. Benito suple a Cardona, Ale Díez a Álvaro Lemos...La plantilla está preparada y no se notan las ausencias. Gracias a la aportación de los jugadores podemos soñar".

El cabreo de Jesé

Pimienta fue sincero a la hora de analizar la polémica salida de Jesé Rodríguez del campo. "Me decía que 'Kirian no me la pasa'. Estaba caliente, lo entiendo. Ha hecho un trabajo muy bueno, los jugadores que salen aportan un elevado grado de frescura". En ese tramo final del pulso -del 70' al 90'-, desvela que sufrió de lo lindo. "Fueron los peores momentos. Necesitábamos piernas para saltar a la presión, y así podíamos dejar a Viera en banda. El perfil de Maikel que es interior-pivote-delantero siempre aporta profundidad. La intención era tener el balón e insisto en trabajar con gente fresca. Pero no es fácil salir en situaciones como ésta, el rival te está atosigando. No te deja respirar, más el calor. Los cambios aportan muchísimo y quiero salir en defensa del nivel de compromiso de todo el grupo".

Los resultados de la jornada y la celebración del gol del Sporting

El técnico de la UD aplaude el viento a favor de los últimos resultados. La derrota de la Ponfe ayuda a los amarillos, que ahora ya dependen de sí mismo. Como nota jocosa, Pimienta festejó el 1-0 del Sporting ante el Girona, que llegó en mitad de la rueda de prensa en Santo Domingo. "Es otro aliciente. Competimos y luego esperamos. La gente de arriba de la tabla no fallaba. Pasan cosas factibles; veremos qué sucede en el partido de hoy y mañana. Estamos esperando esta oportunidad, faltaba que los equipos se dejasen puntos, y eso hacía que pudiésemos depender de nosotros. Pero de forma paralela a nuestro sudor. ¡Gol del Sporting...que pite ahora el final!".

Pimienta pulsa el on de la bombonera de Siete Palmas. "Lo de la afición de la UD para mí ya no es una sorpresa. En los partidos complicados, siempre han estado ahí. Su aliento nos hace más fuertes. Tienes que tener un sentimiento muy fuerte para desplazarte desde Madrid a la Isla. Los jugadores se lo creen...Pero les pido por favor que llenen el Gran Canaria. Les necesitamos".