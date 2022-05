La voz del Mesías. Jonathan Viera Ramos, capitán y pichichi de la UD Las Palmas (12 tantos), recetó su fórmula mágica para tumbar al Real Oviedo en la considerada como la final del siglo (sábado, 21.00 horas y por Movistar LaLiga). "Llega un encuentro intenso y muy reñido por ambos lados. Para ganar hay que hacer las cosas perfectas, con el estadio lleno debemos salir desde la calma y la tranquilidad; son 90 minutos y será muy largo. No puedes tratar de ganar desde el minuto uno. Solo nos vale la victoria y debemos conquistarla desde el disfrute. Hay que ganar y pasarlo bien, hacer felices a nuestros aficionados". Sobre la circunstancia de 'reventar el Gran Canaria' y la respuesta de los 30.000 fieles, dejó términos de emoción. "Detecto una ilusión que hacía tiempo que no veía. Ahora tengo una sensación diferente. Estoy orgulloso de nuestra afición, sabía que no nos fallarían".

Sobre la situación de Jesé Rodríguez, que se fue cabreado tras ser retirado en Santo Domino, aplastó el debate. "Con Jesé no hay ningún problema, va a salir y marcará un golazo. Con ese tanto vamos a ganar". Elogia el papel de García Pimienta y lo considera una pieza clave en la reacción del equipo de siete victorias y dos empates en las últimas nueves jornadas. "El trabajo del míster y de su equipo es espectacular. No lo puedo renovar porque no soy el presidente, pero ojalá siga muchos años en la UD Las Palmas. Pero no lo digo ahora, ya lo decía y repetía cuando los resultados no acompañaban. En esa lista de cosas positivas, más allá de la dinámica, apuesta por la gente joven".

En relación a su rol en el vestuario de la UD, se le trasladó a Viera si se siente como el Valerón de la 2014-15. "Juan Carlos Valerón es único. Yo creo que no ha salido nadie con esas condiciones. Así como con ese carisma, yo aprendí muchísimo de tenerlo a mi lado, de compartirse un ascenso y jugar en Primera. Gracias a ese aprendizaje, puede llegar a convertirse en el jugador que soy". Sobre si percibe el respeto de los rivales y si se considera el mejor jugador de Segunda, Viera detalló que "ahora me pegan más que nunca, pero sí noto que me tratan de otra manera. El respeto se gana y quizás me lo he ganado". No batir al Oviedo y quedarse fuera de la promoción de ascenso no sería un fracaso -se desmarca del término de Eric Curbelo y se alinea con la definición de Benito Ramírez-. "No es un fracaso porque lo vamos a volver intentarlo otro año. No meternos sería una desilusión, pero no un fracaso".

De Juan Naranjo a Richi: los rostros invisibles

Viera recordó que hay una lista importante de profesionales que no salen en la foto. Personajes de mérito bajo el silencio. La figura del jefe de fisioterapeutas de la UD Las Palmas Juan Naranjo fue determinante en la recuperación física del '21' en una temporada repleta de contratiempos. "Este vestuario se levanta entre todos. Hay mucha gente detrás del equipo que no salen en la foto y hacen un trabajo impecable. ¿Verlo todo perdido? Sí es cierto que hubo momentos que lo veías muy lejos [el equipo isleño llegó a estar a ocho puntos del Girona y ahora están igualados] y la receta fue juntarnos y trabajar más que nunca. La unidad y el compañerismo fueron claves. Luego se nota en el campo, la calidad humana es impresionante. Hemos llegado a este punto, entre todos, y no vamos a dejar escapar esta grandísima oportunidad. Se lo debemos a nuestra gente".

Otro de los actores claves en el resurgir ha sido el coach Richi. Sus charlas en las previas de los partidos se han convertido en una acción mágica. Un toque bendito. También se le cuestionó a Viera por el escenario de que viese la quinta amarilla este sábado y se perdiese la última jornada ante el Sporting -domingo 29 de mayo-. "Si veo la quinta tarjeta le tocará jugar otro compañero (...) Si tengo que hacer una falta, habrá que hacerla. Los partidos son como son, no te pones a pensar en eso".