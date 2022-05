Los 32.400 espectadores que acudirán este sábado al Gran Canaria -los cerca de 12.000 abonados y 20.400 entras que se pusieron a la venta de lunes a miércoles y ya están agotadas- es la mejor entrada de esta campaña en Segunda División. El dato pulveriza los 25.887 del UD-Tenerife del clásico del pasado octubre y que se decantó por el gol de Álvaro Lemos. Dando por descontado que asistan todos los socios y abonados del club grancanario, se trata de un guarismo que supera la mejor entrada de once equipos de Primera División -ver gráfico de la parte inferior-. El mayor pico de afluencia de Deportivo Alavés (14.056), Getafe (11.890), Levante (20.785), Cádiz CF (19.643), Mallorca (17.191), Granada (18.000), Elche (30.146), Espanyol (24.897), Rayo Vallecano (9.952), Celta de Vigo (15.714) y Villarreal (17.900) no supera los 32.400 de la afluencia esperada para la noche del sábado 21 de mayo y a las 21.00 horas para medirse al Real Oviedo en la final del siglo (Movistar LaLiga).

Se trataría por tanto, con la décima mejor asistencia de un equipo de los 42 que conforma el fútbol profesional. Real Madrid (60.017), FC Barcelona (86.422), Atlético de Madrid (63.874), Sevilla (40.629), Real Sociedad (36.000), Athletic Club de Bilbao (42.722) y el Valencia (38.315) son los únicos que han contado con más aliente que la barrera de los 32.400.

Cabe reseñar que la última ocasión que se llenó el Gran Canaria fue otro 21, el 21 de junio de 2015 en la final del playoff de ascenso entre la UD Las Palmas y el Real Zaragoza. Las entradas para los abonados para el pulso de este sábado se agotaron en apenas 72 horas. Las 17.168 que se pusieron a la venta para el 21-J se despacharon en 48. Una vez finalizadas las obras, ahora el aforo es mayor que en el histórico pulso del 2-0 con tantos de Roque Mesa y Sergio Araujo. Para presenciar en directo el último vuelo a Primera, se personaron en el partenón de Siete Palmas un total de 28.000 fieles. Ahora, se cuenta con algo más de cuatro mil. Además, la cifra de abonados es menor: 15.000 contaba la UD en la 14-15 por los cerca de 12.000 de la actualidad.

2.526 días después, el Gran Canaria cuelga el cartel de no hay billetes -6 años y once meses después-. La gran racha del equipo de Pimienta, con siete victorias y dos empates, así como el gran momento de forma de Jonathan Viera (pichichi con 12 goles) conforman algunas de las claves. Así como la políticas de precios de los tickets y de descuentos -un 50% para cada socio por una entrada-. ¿Está segura la gloria con un Gran Canaria lleno? Pues no, el diabólico Cordobazo citó a 31.240 y escenificó la tarde más bochornosa de la historia.

Lo que sí escenifica el dato de los 32.400 es una entrada de Primera y la reconciliación entre afición y pistoleros del Roque Nublo.

Los once equipos de Primera cuya afluencia récord en la 2021-22 no baten los 32.400 de la final del 21-M

Tabla de la mejor entrada y afluencia media en Primera División:

Villarreal: 17.900 ante el Real Madrid / Media: 14.293 Osasuna: 21.741 ante la Real Sociedad / Media: 17.127

Celta de Vigo*: 15.714 ante el Real Madrid / Media: 10.014 -(* ) Estadio en obras-

Rayo Vallecano: 9.952 ante el Real Madrid / Media: 7.890

Espanyol: 24.897 ante el Sevilla / Media: 17.352

Elche: 30.146 ante el Barça / Media: 14.125

Granada: 18.000 ante el Levante / Media: 13.672

RCD Mallorca: 17.191 de máxima ante el Real Madrid / Media: 12.764

Cádiz: 19.643 de máxima ante el Real Madrid / Media: 14.055

Levante UD: 20.785 máxima entrada ante el Barça / Media: 14.964

Getafe CF: 11.890 máxima entrada ante el Real Madrid / Media: 8.702

Deportivo Alavés: 14.056 máxima entrada ante el Barça / Media: 10.942

Los que sí superan el dato de la UD Las Palmas para la 40ª jornada:

Real Madrid: 60.017 ante el FC Barcelona / Media: 40.697

FC Barcelona: 86.422 ante el Real Madrid / Media: 53.933

Atlético de Madrid: 63.874 ante el Real Madrid / Media: 48.039

Sevilla: 40.629 ante el Real Madrid / Media: 29.669

Betis: 49.103 ante Osasuna / Media: 41.715

Real Sociedad: 36.000 ante el Real Madrid / Media: 26.992

Athletic:42.722 ante el Real Madrid / Media: 32.949

Valencia: 38.315 ante el Barça / Media: 27.969