La UD Las Palmas dio un paso de gigante al vencer al Real Oviedo por 2-1 que le sirvió para meterse en la zona de los playoff de ascenso a Primera División. Esos tres puntos permite a los amarillos depender de si mismos para lograr jugarse el pase a la mayor competición del fútbol español. Para ello tendrá que ganar o empatar ante el Sporting de Gijón o repetir el resultado del Oviedo que se jugará ante el Ibiza, instalados en mitad de la tabla y que no se juegan nada. El CD Tenerife ya se ha asegurado su participación en los playoff, por lo que hay muchas probabilidades de una lucha canaria por llegar a Primera División.

Los blanquiazules ya no pueden quedar terceros, rival contra los que se medirían los amarillos si acaban sextos. Si logran quedar por encima del Girona, habrá semifinal canaria. Tan solo no habría derby si uno de los dos cuadros insulares queda en sexto lugar, por lo que se mediría al Valladolid, Almería o Eibar y uno de equipos isleños no llega a una hipotética final.