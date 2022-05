La UD Las Palmas juega dos partidos el próximo domingo (19.00 horas) en Gijón. Por una lado, debe puntuar frente al Sporting de Gijón para asegurarse una plaza en el playoff; por otro, el capitán y líder de la nave amarilla, Jonathan Viera, que suma cuatro tarjetas amarillas en el curso, debe tener cuidado de no ver una quinta que le privaría de participar en el partido de ida de una posible promoción de ascenso.

A nadie se le escapa que la ausencia del mejor jugador del equipo y de la categoría supondría un hándicap demasiado grande para un grupo que depende mayormente de él para acercarse al éxito. Lo demostró en las últimas 10 jornadas del campeonato, en las que la UD logró ocho victoria y dos empates que le auparon a la sexta plaza, la que ahora ocupa a falta de una jornada, pero sobre todo en las últimas cinco, en las que vio portería y dio puntos claves para acercar a Las Palmas a su objetivo de la temporada.

En la misma situación que Jonathan Viera está Eric Curbelo, aunque en su caso suma nueve. El satauteño es el otro titular que está a tiro de una cartulina de perderse el primer partido de un hipotético playoff. Los otros tres apercibidos no suponen preocupación alguna, ya que Maikel Mesa no es un habitual en los onces y Jesé y Coco, lesionados, no estarán presentes en Gijón y llegarán limpios de tarjetas a la fase final.

Como todos, porque salvo que Jonathan Viera, Curbelo o Maikel vean una tarjeta amarilla, o cualquiera reciba la roja, la plantilla al completo quedará liberada de las cartulinas que tenga. Ya dentro de la promoción, el ciclo de tarjetas que que acarrea suspensión baja de cinco a tres.