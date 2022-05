La verdad de Hernán Santana. Un discurso sin fisuras y alejado de la hipocresía. El centrocampista de Zárate, que militó durante ocho temporadas en la UD Las Palmas (133 partidos), considera que el Sporting de Gijón, entidad que también defendió en 31 duelos, no opondrá una resistencia titánica este domingo en El Molinón (19.00 horas, Movistar LaLiga). "No es que te dejes ganar, eso nunca y no sería profesional. Pero de forma inconsciente encaras el partido de otra manera. Es el último encuentro de Liga y el Sporting no se juega nada, quieras o no, eso pesa en el ambiente. La necesidad y la intensidad son los factores determinantes. Ya estás pensando en las vacaciones y la tensión desciende, así como el nivel de concentración. Eso no quiere decir que salgas a pasearte. Pero sí saltas a competir con otro grado de implicación. Por lo tanto, este escenario invita a pensar que será un partido cómodo para la UD Las Palmas. Lo veo así de claro, Las Palmas está en un gran momento y la racha te hace volar".

Prueba de la falta de motivación en el Sporting, es la bronca que propinó ayer el Pitu Abelardo a sus pupilos. Suspendió la sesión en Mareo. En relación al pique con el Oviedo y el hecho de que una victoria rojiblanca ayude al eterno rival, Hernán Santana, que en unas semanas vuela a China para iniciar la temporada, reconoce que sí late en el ambiente. Es un factor que nunca desaparece. "Claro que lo tienes en la cabeza, allí no hay mar, como aquí entre Gran Canaria y Tenerife. Hay un Océano Atlántico que ejerce de escudo. Pero en Gijón, no es así. Hay aficionados del Oviedo que residen en la capital gijonesa. Te los encuentras en la carnicería o en el súper, la rivalidad y el pique es diario. Ves a los tuyos y a los seguidores rivales. Por lo tanto, ese aspecto de que puedes ayudar al Oviedo, lo tienes en mente siempre. Desde el lunes. Pero considero que la UD tiene una gran oportunidad para sumar los tres puntos y meterse de forma ejemplar. Básicamente porque se juegan mucho y el Sporting, nada. Es así de simple". El pasado 30 de abril, el canterano de la UD analizaba la situación con el fichaje de Pimienta. Exigente y un fiel defensor del jugador isleño, ya repetía que sería un "fracaso" no subir. El tiempo le ha dado al razón, con una versión supersónica de la formación del preparador barcelonés. El gran momento de Viera es la gran clave.