Sporting de Gijón - UD Las Palmas: Aperitivo antes del Angliru

El penúltimo latido de la bestia de gofio. Liquida esto ‘JV-21’. Abonados a la calculadora en el latifundio de la sidra y la fabada. Las cábalas del oportunismo y de una secuencia para la historia –la de un cierre inmaculado de once jornadas con más de 26 puntos y sin precedentes en las anteriores 32 presencias de Las Palmas en Segunda–. El Molinón, punto y aparte para mirar a la promoción de los milagros. Tierra de milagros y un de Viera para la Selección.

La UD Las Palmas de García Pimienta y Jonathan Viera Ramos, tras hacer los deberes de forma estoica , enfila un cierre de matrícula de honor ante un Sporting de Gijón desahuciado y pendiente del tendido (desde las 19.00 horas por las cámaras de Movistar LaLiga). Atentos al Heliodoro Rodríguez López, así como al Plantío y al Carlos Tartiere. Todo suma.

Rober González por Jesé Rodríguez –lesionado–. El resto, más de lo mismo dentro del ecosistema plástico-victoriano de Xavi García Pimienta. Ya saben, los violines de Los Sabandeños. La formación amarilla, bajo la dirección del preparador catalán, encadena diez jornadas sin besar la lona bajo un contexto de récord en 62 años. Así nadie puede frenar la euforia. Bajo este aroma combinativo, el milagro de Pimienta genera que Las Palmas pueda besar incluso la cuarta plaza. Con el incentivo inclusive de medirse al CD Tenerife con el factor cancha a favor.

Bajo este paradigma planetaria de conjeturas, ‘balones a Viera’. El Mesías, cinco goles en las últimas cinco jornadas, personifica el rigor de un escudo irreductible. El artista de La Feria es el cuarto jugador de la categoría que más faltas recibe (82) y Pimienta ya divisa un nuevo orden desde el orgasmo. «Sabemos que estamos en un gran momento, pero queremos más. No nos conformamos», reitera el máximo responsable técnico.

De Carmelo a Hernán

Con la única novedad de Rober González por Jesé Rodríguez desde las diferentes peñas y sectores de animación del Sporting de Gijón se guarda un ambiente crítico.Pitos y bolsas de basura contra la gestión de un club gijonés abonado al disparate. Con Valles bajo palos, Álvaro, Curbelo, Navas, Cardona, Nuke Mfulu, Kirian, Moleiro, Viera, Rober y Sadiku como artistas del verso. Una constelación de genio y materia prima para tomar El Molinón seis años después del ‘Asdrubalazo’ en la vuelta de la semifinal del playoff de 2014.

Goles y un wasap para Valladolid o Tenerife. La UD desconoce su rival. En esta ruleta rusa de la fama, los amarillos, indomables, buscan la perfección. El Sporting, por su parte, clausura una de las peores temporadas de su centenaria historia recibiendo a los amarillos, que con un punto de la suspicacia cierran su pase a la promoción de ascenso a la Primera de Pedri. El entrenador Abelardo Fernández insistió reiteradamente que saldrán a ganar a pesar de que su victoria puede beneficiar al Oviedo y que hay parte de la afición que prefiere que gane Las Palmas con tal de perjudicar al eterno rival. Con la permanencia asegurada la pasada jornada, Abelardo anunció que habrá minutos para los jugadores menos habituales.De Rivera a Mariño. Nada ni nadie puede disimular que la urgencia corre a cargo de los grancanarios. La osadía del plátano. La cuarta plaza se plantea como escenario real para el milagro del Lamborghini.Una fabada con mojo.

Combinación y transistores

De El Plantío al Heliodoro. La UD no juega sola. El cierre de este curso 2021-22 deja a la formación grancanaria con opciones de ser cuarta clasificada si el Tenerife (69) sucumbe ante el Cartagena de Rubén Castro Martín en el Heliodoro Rodríguez López y además el Girona no gana en El Plantío ante el Burgos. Más allá de la opción más esperanzadora, si los amarillos pierden y gana en el Oviedo ante el Ibiza en el Tartiere, los isleños se quedarían fuera de cualquier opción de disputar la fase de ascenso. Con un punto, los de García Pimienta, certifican de forma matemática la disputa de la fase de ascenso. El propio preparador catalán ha incidido en la ocasión histórica de reeditar la ocasión de 2015. «Nos hemos ganado cualquier opción de soñar desde el trabajo y el sacrificio». Desde las 19.00 horas, se alza el telón de la pasión.| P. C.