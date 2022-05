Te toca Jey-M. Jesé Rodríguez se alista a tiempo para desafiar al CD Tenerife mañana en el Heliodoro Rodríguez López (20.00 horas). Tras superar una lesión en la clavícula, el atacante se perdió el último pulso liguero ante el Sporting de Gijón en El Molinón. El percance físico de Jesé aconteció ante el Real Oviedo e incluso siguió jugando hasta que fue retirado. Los servicios médicos de la UD se han esforzado para recuperar en tiempo y forma al segundo máximo realizador del cuadro amarillo.

Con once tantos y seis asistencias, Jesé Rodríguez es una de las grandes sensaciones de la temporada. Ante el Tenerife ya completó una gran actuación en el duelo de la primera vuelta en el Gran Canaria (2-1). Le puso un balón de chocolate a Viera, en el fotograma del primero de la tarde. De esta manera, Pimienta podrá contar con su once de gala. Con Álvaro Valles bajo palos, Álvaro Lemos, Navas, Eric Curbelo y Cardona conforman la muralla. Nuke Mfulu, Kirian, Moleiro, Viera, Jesé y Armando Sadiku. En la última jornada liguera, Pimienta se permitió rotar y reservar jugadores de cara a este cruce de adrenalina ante el Tenerife. Álex Suárez fue la gran novedad ante la formación rojiblanca, así como la presencia de Fabio o Mujica. Cabe reseñar que Viera y Curbelo, así como Maikel Mesa o Saúl Coco, pasan ‘libres’ a la promoción y no están apercibidos.

Tras las rotaciones en El Molinón, vuelven Curbelo, Kirian y Cardona a la alineación

En el Tenerife, Pablo Larrea y Alonso se caen de la lista por lesión. La formación chicharrera encadena tres derrotas tras sucumbir ante Málaga, Eibar y Cartagena. Con once dianas, Elady es el pichichi blanquiazul, seguido de Enric Gallego (10), Shashoua (6) y Mario (6) en la tabla de pólvora.

El Tenerife llega herido a este playoff y el ambiente es de funeral. La formación chicharrera es el mejor visitante de Segunda con 37 puntos. Pero en el Heliodoro ha perdido siete duelos y cuenta además con cinco empates. Han volado 31 unidades del recinto tinerfeño en un curso de altibajos.

Los 70 puntos de la UD son una cifra notable y que se queda a solo cuatro de la conquistada por Paco Herrera en la 2014-15. Llega la hora de la verdad y está en un juego el billete de la gran final. En el otro cruce, Eibar y Girona. Es la promoción más cara de todos los tiempos. La formación armera perdió en el último suspiro su condición de equipo de Primera y ahora tendrá que superar dos escollos.

Por su parte, el presidente de la UD Miguel Ángel Ramírez no viajará a Tenerife. El vicepresidente Nicolás Ortega ejercerá de máxima autoridad. En el último derbi jugado en el Heliodoro, que se disputó el 2 de enero, quedó marcado por las medidas de restricción por el covid. El consejero Rafa Méndez representó a la UD en el palco y estuvo acompañado por el director deportivo Luis Helguera.