Juan Felipe Martín Martín firmó 385 duelos con la UD Las Palmas y 61 con el CD Tenerife. Sufrió un infarto y gracias a la pesca deportiva ha logrado afrontar su particular retiro de esta pasión llamada fútbol. Alejado del mundanal ruido, se acercó esta mañana al Hotel Silken Atlántida para agasajar a la comitiva amarilla. "¿Un resultado? Yo le metí cinco al Tenerife pero hoy se decidirá por poco, los pequeños detalles".

"El partido que cuenta es el del sábado, todo lo que pase ahora se puede revertir o confirmar en la vuelta. Lo más fácil y lo más bonito es la realidad. Los dos parten de cero, el más inteligente podrá ganar. Ya jugué contra ellos y les metimos cinco, pero esta noche puede pasar cualquier cosa. El Tenerife tienen un buen equipo para jugar fuera de casa; pero carecen de creadores. Llega un pulso que se decidirá por lo mínimo", valora el exjugador de la UD y Tenerife. En relación al grado de violencia de los chicharrero, insiste que al 'Tete' le faltan poetas: "En casa precisas de creadores para para dinamitar la defensa contraria. Ganar en casa te exige más; cualquier equipo que se le parezca un poco al Tenerife te genera dificultades. Los de Ramis no tienen jugadores para romper; estos partidos hay que jugarlos con mucha cabeza".

Cuando a Felipe se le pregunta por el héroe, realza el peso del conjunto. "Lo importante es no contar con un solo jugador, el sábado espero que estemos para jugar la final. La final es otro partido. A la UD le va mejor el Gerona, porque el Eibar va muy bien por arriba. Tienes un partido tonto y te mandan un par de goles. Pero solo vamos a hablar de lo que pasará hoy. A partir del próximo sábado es otro mundo".

El oficio contra el arte

A sus 68 años, la contienda regional no se reduce únicamente al cruce arte versus industria. "Estamos en Segunda; llegan dos partidos importantes. Las finales no se juegan, hay que ganarlas. Hay que entrar a por todas, quedan 90 minutos y luego otro episodio que se presume dramático". Hoy no irá el Heliodoro. "Mejor en el Gran Canaria, que no estoy para sustos".