«La UD es claro favorito, pero hay que ser humildes»

Un Tenerife-UD bajo formato de playoff es un alegato a la locura. Pasión, cruce de máxima rivalidad y una plaza en la final. ¿Cómo analiza este pulso?

Básicamente, con el Nàstic de Tarragona teníamos que hacer lo mismo que la UD Las Palmas. Había que ganar las cuatro últimas jornadas para contar con opciones de jugar la promoción. Y lo hemos conseguido. Hemos ido de la mano y ahora nos medimos al Racing de Ferrol en semifinales [domingo, 17.00 horas en el Estadio Municipal de Balaídos y luego deben al vencedor del cruce entre el Villarreal B y el Logroñés de Javi Castellano]. Hablo con Momo todos los días y se puede decir que vamos de la mano. Nàstic y UD en este lucha por el mismo objetivo. Ojalá el final sea el mismo y podamos celebrar una doble alegría.

Vidas paralelas y marcadas por la urgencia. Adrenalina.

Por no hacer los deberes hasta el final, no ser regulares. ¿El derbi? Es un partido, a priori, en el que Las Palmas es más que favorito.

Siempre se argumenta que el que sucumbe en un clásico canario queda tocado. ¿Pero qué significaría perder una ronda de semifinales del playoff?

Pienso que el que no pase estará un buen tiempo jodido. Ante todo, hay que ser muy cautos. El Tenerife no está bien, parece que está desanimados. Por su parte, la UD ha pillado tarde la regularidad es que si no, hubiese logrado el ascenso directo. Como equipo es mucho mejor que el Tenerife. Así como todo: el planteamiento, el juego, la forma de llevarlo a cabo, la complicidad, el sacrificio y la humildad que se percibe desde fuera. Todos los elementos apuntan a la UD Las Palmas.

Los números de la formación de Pimienta son impresionantes. Los mejores de la historia. Las últimas once jornadas: nueve victorias y dos empates.

He visto prácticamente todos los partidos de la UD. Excepto en esos casos en los que ha coincidido con el Nàstic. Hasta con el móvil pude seguir los encuentros y han sido superiores a todos los equipos. Empató con Eibar e Ibiza y creo que merecieron sumar los seis puntos. La UD fue muy superior al resto. Y llega lo bueno, cuenta con una pequeña ventaja [le valen los dos empates para pasar la prórroga]. Es una competición totalmente diferente...

De Viera a Valles. De Kirian a Moleiro. ¿Considera que existe alguna similitud entre el plantel de Pimienta y el grupo que logró el ascenso con Herrera?

Sí que hay alguna similitud, los que está en el campo y salen de refuerzos, pues los veo capacitados. Los veo hombres, saben lo que tienen que hacer en todo momento. El que entra sabe lo que tiene que hacer eso es más importante que cualquier estilo o forma de jugar

«Viera es un superclase mundial y podría estar jugando en un club de Champions»

¿Será una guerra de estilos: la poesía amarilla contra el músculo y el rigor chicharrero?

No, no considero que se trate de una guerra de estilos. Pero esto es como si al Barça de Messi le pides que juegue a replegarse. Cada uno maneja sus armas como sabe. La UD dispone del mejor jugador de la categoría y de varios conjuntos de Primera. Y luego hay demasiada calidad en torno a ese jugador. Es normal que juegues así. Por su parte, el Tenerife llevo mucho jugando de idéntica manera. Son dos estilos muy marcados. La UD desempeña el mismo juego en casa que fuera. Al final, cuando juegas bien con el balón, siempre tienes más opciones de ganar.

Hay que pillar el diccionario. Los elogios para Viera se agotan. De extraterrestre al Messi de Segunda. ¿Usted qué añade?

A Jonathan Viera no lo voy a descubrir. Ni voy a repetir cualquier afirmación o valoración que ya se ha vertido sobre él. Viera es el mejor jugador de Segunda y de los mejores de toda la Primera. Por las circunstancias que sabemos está en la UD, pero podría estar jugando en un club de Champions y haciendo lo que le dé la gana. Es el mejor y contagia a los demás. Su gen ganador es infinito. Es un líder que siempre da la cara e incluso en los peores momentos. Siempre está y más ahora que lleva catorce tantos anotados.

En estos partidos, la pausa es crucial. ¿Ve a Viera con la capacidad de liderzago que tuvieron en su momento los Juan Carlos Valerón, David García, Nauzet Alemán, su caso o Vicente?

Ya lo tenía. Lo que pasa es que ahora es más maduro. Pero sobre todo potenció su faceta realizadora. Pero junto a Viera hay jugadores con hambre, que llevan mucho tiempo en el primer equipo, u otros con experiencia como Raúl Navas. Junto a Jony, hay mucha gente preparada. Viera es un superclase mundial. Está en Segunda para subir a Las Palmas.

¿Qué jugador del Tenerife etiqueta como el más peligroso?

Me quedo con Enric Gallego. Es diferencial, trabajador (...) Me he enfrentado a Gallego varias veces. Es un delantero de un nivel superior...Pero la UD lo está haciendo bien, compite con la defensa adelantada, a balón parado están muchísimo mejor, hace unas jornadas habían murmullos y ya no. La UD es claro favorito, pero hay que ser humildes en todo momento.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de Pimienta, el técnico de moda en la categoría?

Hablo con mucho jugadores de la UD y sobre todo está siendo justo. El que lo hace bien, repite. No hay jugadores que se puedan acomodar. Lo está gestionando bien, es una buena persona y sobre todo muy inteligente.

¿Y del rol del coach Richi?

Tengo una buena relación. Su labor es fundamental y lo conozco de su anterior etapa en la UD [2014-15]. Se trata de una figura que te brinda fortaleza y es clave para fortalecer el rendimiento.

¿Qué se siente al pisar el Heliodoro? Usted ha disputado ocho clásicos canarios...

Por encima de todo, el pique. Es el eterno rival. Queremos ganarle en su casa, así nuestra afición será aún más feliz. Juegas por el resto de la isla, piensas a los ‘amigos chicharreros les vamos a meter un poco de caña’. No tiene nada que ver este pulso de playoff con el de liga. Tal como dijo Ramis, se cierra una puerta y se abre otra.