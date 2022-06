Ángel Víctor Torres, el testimonio que faltaba para analizar la arenga del siglo de Jonathan Viera en el Heliodoro a los fieles amarillos. "Veo mucha fiesta aquí y me parece bien. Pero los esperamos el sábado en Gran Canaria con nuestra gente. No saben lo que les va a pasar", manifestó el capitán a sus aficionados desde el césped. Torres, que vio el partido en el palco, regresó esta tarde de Tenerife y analizó la imagen del primer asalto del derbi. "Si tengo una valoración diré que hay que resaltar la deportividad. El partido de ida de esta promoción ha sido excelente en lo deportivo. Fue disputado con una primera parte preciosa; y luego en una segunda parte algo más seria. Con más interrupciones...Apenas hubo tarjetas y es lo que debe pasar en el duelo de vuelta. Las dos aficiones se comportaron magníficamente".

Y en relación a la lírica del '21': "Jonathan Viera ha hecho una arenga a la movilización, para que sea un partido emocionante (...) No hay nada más, visualiza un partido en el que pueda vencer la UD y hay que darle la importancia que merece. Resalto su implicación. No fue una frase para provocar". Sobre con quién va el sábado, vuelve a lucir su lado más misterioso. "Quiero festejar que un equipo canario suba a Primera. Cada canario tendrá su corazón".

Cuestionado por si al ser de Gran Canaria tiene el alma amarilla, se quita la careta. "No hay duda de que ya todo el mundo sabe de qué equipo soy por mi condición de grancanario. Pero cuando juegue uno canario, pues no hay duda. La vuelta está muy abierta y el Tenerife hizo un partido muy intenso. Estaban un punto por encima en lo referente a la intensidad. El resultado no es malo para Las Palmas ni el Tenerife. Ellos jugarán atrás, defendiendo como saben. Pero la UD debe superar únicamente un gol. Apelo a la deportividad y a repetir la imagen de puro espectáculo".