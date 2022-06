Gallego, diez goles, y Mario, seis, superan a los arietes amarillos

En el otro lado de la orilla de Gran Canaria, Luis Miguel Ramis puede estar contento con la nómina de delantero centros con los que cuenta en su plantilla, pues a diferencia del vestuario amarillo, solo con el rendimiento que ha dado Mario González desde que llegó en el mercado de invierno con sus seis goles supera la suma de los cuatro de Armando Sadiku y el solitario tanto de Rafa Mujica en toda la temporada.

La descompensación entre las referencias en ataque entre los dos conjuntos es evidente. Aun así, este registro superior por la parte tinerfeña solo se puede tener en cuenta en lo que a nueves se refiere, pues la UD contabilizó 57 goles en los 42 partidos disputados en la fase regular, por 53 de los blanquiazules.

10 Goles de Enric Gallego No solo la decena de tantos anotados es una de las virtudes del delantero barcelonés, sino que también acumula cinco asistencias. Es el jugador con más faltas de la liga (89).

En las filas chicharreras Enric Gallego sobresale como uno de los delanteros más eficaces de la categoría, pues el ariete barcelonés no solo ha mojado diez veces –solo uno desde los once metros–, sino que además es un excelente socio en la parcela ofensiva y por ello ha dado cinco asistencias de gol.

Otra de las facetas en la que predomina Gallego es en el juego subterraneo. No rehuye el contacto, como mostró constantemente el miércoles a cada balón parado del que dispuso su equipo y no evita el cuerpo a cuerpo. Por ello es el jugador con más faltas señaladas de la categoría, con 89 señaladas.

6 Goles de Mario González El burgalés llegó en el mercado de invierno en calidad de cedido procedente del Braga. En los 17 partidos que ha jugado suma 6 goles, una media de diana cada 174 minutos.

Cuestión reseñable también recae en Mario González, que después de llegar en el mercado de invierno procedente del Braga de la liga portuguesa en calidad de cedido, el delantero burgalés ha visto portería en seis ocasiones en 17 partidos que ha vestido la camiseta blanquiazul. O lo que es lo mismo, su promedio goleador se va un tanto cada 174 minutos disputados.

Sin embargo no es ni Enric Gallego ni Mario González el pichichi del Tenerife. La responsabilidad goleadora de la plantilla de Ramis recae en Elady Zorilla, que fue capaz de perforar las porterías rivales en once ocasiones en la fase regular. Aun así lleva desde el 9 de abril sin anotar y ya en la ida el técnico tinerfeño no le utilizó como titular.