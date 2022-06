Llenazo en el Gran Canaria para la remontada de la UD Las Palmas

La derrota en el Heliodoro quedó atrás en el mismo momento en que Jonathan Viera, minutos después de concluido el choque del miércoles, garantizó a todo el mundo que la UD Las Palmas va a remontar y, por tanto, pasar a la final del playoff. Lo dijo con la sangre caliente, con mil gestos en la cara, pero con una convicción tal que ha arrastrado a todo seguidor amarillo a la creencia de que ganar al CD Tenerife es posible. Ya lo imaginaban antes, porque la expectación tanto antes como después del primer asalto ha sido tal que el Gran Canaria registrará su primer lleno desde que concluyera su reforma a principios de 2016.

Habrá 32.400 espectadores, la mejor entrada de la historia del recinto, que aumentó algo su capacidad cuando desaparecieron las pistas de atletismo y las gradas Tribuna, Curva y Sur se agrandaron hacia abajo. Un total de 214 abonados no retiraron su entrada para el segundo derbi, pero no fue un problema, porque otros 214 fieles sí lo hicieron –además de retirar la suya– ayer por la mañana. Ya no hay billetes.

La fiebre amarilla ha sido tal que en el primer día en que se pusieron a la venta las localidades para el partido de vuelta se agotaron, las alrededor de 20.000 que no eran para los abonados. Estos tenían hasta las 20.00 horas del miércoles para retirarlas de forma gratuita; sólo algo más de dos centenares no lo hicieron, cuestión que agradecieron los que ayer tuvieron una última oportunidad de asistir a un encuentro que se prevé dramático.

La UD apela a la mejor versión de su líder, Jonathan Viera, y del equipo en general para obrar una remontada que ya consiguió Las Palmas en 2015 ante el Real Zaragoza. Después del 3-1 de la ida, los amarillos ganaron por 2-0 con goles de Roque Mesa y Sergio Araujo y ascendieron a Primera.

El 21-J

Aquel 21 de junio de 2015 el Estadio de Gran Canaria registró su último lleno, hace ya siete años. Entonces acudieron 28.232 aficionados porque el recinto estaba en obras y no podía completar su aforo original. Ni siquiera en Primera División la UD fue capaz de completar su capacidad; ni Real Madrid ni Barcelona lo lograron, seguramente por los precios altos que estableció el club para esos dos encuentros.

Cabe recordar que la mejor entrada del Gran Canaria fue de 31.240, registrada el infausto 22 de junio de 2014, cuando el cuadro amarillo, entonces dirigido por Josico, dejó escapar el ascenso por un gol del Córdoba en el tiempo añadido después de que miles de aficionados de la UD hubieran saltado desde la grada hasta las extintas pistas de atletismo para celebrar con antelación.

Mañana, el recinto de Siete Palmas, ya remodelado y con un aforo mayor, vivirá su primer llenazo y no lo hará un día cualquiera, sino en el partido de vuelta de un derbi que habrá de decidir cuál de los dos equipos canarios, si Las Palmas o Tenerife, luchará en la final del playoff por subir de categoría.

El miércoles hubo algo más de 700 seguidores amarillos en la grada Herradura del Heliodoro. Mañana, el Gran Canaria será un volcán. Con los soldados de Viera.