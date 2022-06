«La unión y la convicción me recuerdan a lo del Zaragoza»

David Simón Rodríguez Santana (Jinámar, 1988) no estará mañana en el Gran Canaria porque debe jugar un último partido con su equipo actual, el Pas Lamia de Grecia. El partido del Heliodoro lo vio con el examarillo y ex blanquiazul Tyronne del Pino. Miembro del último equipo de la UD que ascendió en 2015, analiza el choque de mañana.

¿Pudo ver desde Grecia el partido del Heliodoro?

Sí, lo vi en la casa de Tyronne –exjugador de la UD Las Palmas y del CD Tenerife–.

¿Y qué le pareció?

Las Palmas empezó muy bien, con dominio, pero sufrió en las jugadas a balón parado, con los saques de banda buscando al delantero y segundas jugadas en los rechaces. Eso es lo más peligroso del Tenerife para el partido de vuelta, pero yo creo que en el Gran Canaria será diferente. Se les puede hacer un poco duro porque Las Palmas va a dominar y, si es capaz de marcar un gol, el Tenerife tendrá que abrirse. Por ahí yo creo que tiene muchas posibilidades de pasar la eliminatoria. Yo sigo confiando. Hay un porcentaje muy alto de jugar la final.

¿Se suma al ejército de Jonathan Viera?

Claro. Ya sabemos cómo es Jonathan. Lo bueno es que aunque lo haya dicho –que había mucha fiesta en el Heliodoro y que les esperaban en la vuelta en Gran Canaria– ante los medios y luego ante la afición, en el campo hace lo que dice y lo demuestra en todos los partidos queriendo ser el protagonista, el líder del equipo. Estoy convencidísimo de que Las Palmas lo va a lograr. En casa, como está la afición, con todo el mundo volcado y con confianza, se conseguirá una remontada como la que hicimos al Zaragoza.

¿Le sorprendió la manera en la que habló o le conoce tanto que era posible que pudiera hacerlo? Tanto en Tenerife como en Gran Canaria no se habla de otra cosa casi.

No me sorprendió. Ya ha dicho muchas veces algo que parece que a la gente no le gusta y después traslada al campo lo que dice. Eso lo he vivido yo en el vestuario con él. Cuando está así, con esa confianza, puede pasar de todo. Con su mentalidad, seguro que hará un gran partido como lleva haciendo en los últimos encuentros, y más contra el Tenerife.

¿Cree que con lo que dijo la UD puede tener una mayor presión, por asegurar que el equipo va a pasar la eliminatoria?

No, qué va. No creo que suponga más presión, sino que es un aliciente para que todos vayan a una como están haciendo por con mucha más motivación.

Se ha referido al partido frente al Zaragoza. La única remontada que tuvo que hacer la UD los tres playoffs anteriores fue esa. Después de aquel 3-1 en La Romareda, ¿había el mismo convencimiento de que el equipo iba a ascender, o había alguna duda por lo que había sucedido el año anterior en el famoso cordobazo?

Justo después del partido, de perder 3-1 un encuentro que recuerdo perfectamente porque di la asistencia de gol a Jonathan Viera, se pusieron más nerviosos el presidente –Miguel Ángel Ramírez– y el entrenador –Paco Herrera– que el vestuario. Los jugadores estábamos diciendo ‘tranquilos, que esto lo remontamos’. Así fue. Lo dijo Jonathan y lo dijimos todos. Teníamos una seguridad increíble y es un poco lo que veo aquí. No lo dijimos de cara al exterior, pero fue igual. Veo una actitud muy positiva y una unión muy buena entre la afición y el equipo.

En ese vestuario, además, había muchos jugadores veteranos como Aythami, David García, Ángel López o Culio, que llevaban la voz cantante, no era sólo Viera.

Sí es verdad que la experiencia la tenían los que más tiempo llevaban, los Nauzet –Alemán–, Aythami y demás, pero después nosotros, los que en ese momento teníamos 24 o 25 años éramos los más descarados. Entre todos hicimos para lograr esa remontada. Ya te digo, en Zaragoza hay que subir como una cuestita para llegar al vestuario y nada más entrar dijimos ‘ey, esto lo remontamos’. La unión y la convicción que veo me hace recordar a lo del Zaragoza. Además, Las Palmas no hizo mal partido en Tenerife, fue disputado y eso me hace pensar que se puede remontar. En Gran Canaria tendrá un mayor control y habrá más llegadas. Ojalá podamos meter un gol para que tengan que estirarse y poder tener más ocasiones.

¿No cree que el miércoles en el Heliodoro faltó como añadido al juego de posesión más intensidad, de velocidad, de alma? ¿Notó un cierto conformismo de Las Palmas por tocar el balón muy lentamente ante un Tenerife que tiene como una de sus principales bazas la mayor intensidad cuando se siente inferior al rival?

Te digo, fue un partido complicado porque el Tenerife es un rival difícil. Yo pude jugar contra ellos esta temporada con el Cartagena –antes de marcharse a Grecia en el mercado de invierno– y es muy difícil meterle mano. Parece que no están haciendo nada pero están muy bien colocados. Yo creo que Las Palmas empezó muy bien y luego ellos metieron ritmo y tuvieron llegadas. En lo que hay que tener más cuidado es en esos saques de banda y rechaces, porque por todo lo demás yo creo que en el partido de vuelta va a estar mucho mejor que el Tenerife. Estoy seguro.

¿Qué daría por poder estar el sábado en el Gran Canaria y poder vivir la experiencia de la mayor afluencia de público a un estadio en la Isla?

La verdad que es una experiencia bonita. Aquí lo vivo con un poco de nostalgia, por los recuerdo, por ver cómo la afición y el equipo están unidos. Ojalá dure tiempo pase lo que pase en el playoff. Como se consiguen las cosas es como se está haciendo ahora, con esa unión entre equipo, prensa y afición. Cuando todos van a una es como se consiguen las cosas y así lo recuerdo yo cuando ascendimos en 2015.