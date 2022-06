Francisco Javier García Pimienta y Luis Miguel Ramis, dos entrenador de escuelas distintas pero con un mismo convencimiento: sus respectivos equipos pasarán la eliminatoria y accederán a la final del playoff de ascenso a Primera. Es obvio que sólo uno pasará y el otro terminará la temporada, pero la firmeza con la que ambos garantizan el éxito sorprende de la misma forma en que lo hace el hecho de que la UD Las Palmas y el CD Tenerife hayan llegado adonde están de maneras tan distintas.

Porque los técnicos no ven el fútbol igual, algo que pudo apreciarse con facilidad en el primer asalta de la eliminatoria el miércoles pasado y a lo largo de todo el curso. Mientras que para el barcelonés la posesión del balón es fundamental, para el tarraconense no lo es. Si uno quiere sacar la pelota jugada desde atrás y combinar hasta llegar arriba, el otro prefiere estar ordenado para robar y salir en velocidad.

«Estamos mentalizados y convencidos de que lo vamos a hacer; veo una gran motivación» García Pimienta - Técnico de la UD

Uno y otro representan dos escuelas distintas, aunque sólo uno ha arraigado la de su club de origen. Ese es García Pimienta, jugador del Barça B entre 1993 y 1996 –jugó un partido con el primer equipo– y posterior entrenador del filial azulgrana entre 2017 y 2021, aunque también dirigió en otros equipos de las categorías inferiores del club.

Ramis, por su parte, inició su carrera en los banquillos en el Real Madrid Castilla, al que ascendió de Segunda B a Segunda en 2016. Antes, en su etapa como futbolista, había militado también en el club blanco, entre 1991 y 1994 –los dos primeros años, en el filial–. Sin embargo, salvo algunas excepciones a lo largo de la historia de la entidad blanca, no se llevó consigo el estilo del rey de Europa.

Las palabras de Viera

El primer enfrentamiento entre ambos se los llevó el entrenador del Tenerife, aunque Pimi tiene ganas de revancha. El entrenador de la UD quiso transmitir la seguridad de que su equipo conseguirá el pase a la final del playoff, para lo que debe ganar al CD Tenerife (20.00 horas) en el Estadio de Gran Canaria, que registrará el mayor lleno en la historia del club. Lo dijo el capitán nada más acabar el partido del Heliodoro (1-0) y también el entrenador, que insistió una y otra vez en muchas de sus respuestas en que habrá fiesta en Siete Palmas.

«Prácticamente vamos a doblar el aforo del Heliodoro; imagínate si va a ser diferente» García Pimienta

Valgan como resumen varias frases en el principio y el final de su comparecencia de un cuarto de hora. «Las declaraciones de Jonathan Viera lo único que me mostraron fue que cuando acabó el partido los jugadores ya tenían muchísimas ganas de que llegara el partido de vuelta. Estoy convencido de que la cosa va a salir muy bien porque el equipo está preparado y ha entrenado muy concienciado de lo que hay que hacer para ganar el partido. Veo la motivación de los jugadores. Estamos mentalizados y convencidos de que lo vamos a hacer», garantizó el técnico, que considera que la cita no tendrá nada que ver con la anterior.

«Va ser muy diferente porque jugamos en el Gran Canaria, que estará a reventar. El otro día se vivió un ambiente muy chulo de playoff, con 19.000 personas que animaron a su equipo, pero es que nosotros vamos a meter 34.000 –son 32.400–. Prácticamente vamos a doblar el aforo que hubo en el Heliodoro, por lo tanto imagínate si va a ser diferente el partido, con una afición entregada desde el primer momento que nos va a ayudar muchísimo», argumentó.

«Lo que digan en Tenerife no me preocupa; Jonathan Viera es un emblema de este club» García Pimienta

Y añadió en el mismo sentido: «Desde el minuto uno hasta el 90 vamos a ir a por el partido. La afición nos va a llevar en volandas. El gol va a llegar, no sabemos en qué minutos. Vamos a estar ahí insistiendo. Los vamos a conseguir, no me cabe la más mínima duda».

A lo suyo

Es la convicción de un entrenador que sabe que su equipo alcanzó finalmente el playoff gracias a una remontada histórica en la que sumó nueve victorias y dos empates en las últimas 11 jornadas. Sólo le importa su equipo y protege al capitán de las acusaciones que ha recibido en los últimos días desde la isla vecina. «Lo que digan en Tenerife no me preocupa. Jonathan es un emblema en este club, siente los colores y desde que acabó el partido del miércoles estaba deseando que llegara el de mañana», comentó.

«No fue el mejor partido por nuestra parte; nos faltó mover un poquito más rápido el balón» García Pimienta

Cuestionado por el estilo de juego que empleó el conjunto de Luis Miguel Ramis en el primer asalto de la eliminatoria, insistió en que no le sorprendió: «Sabía perfectamente cuáles son las virtudes del Tenerife, un equipo sale muy bien a la contra, que está muy bien trabajado, que a nivel defensivo es muy agresivo, que intenta hacer muchas faltas porque es su forma de jugar y les ha llevado a estar donde está. Para eso está el árbitro –González Esteban, el que dirigió el derbi del 2 de enero con triunfo amarillo (0-1)–, que seguro es el mejor para el partido. El partido del miércoles fue exigente y el árbitro estuvo a la altura. No me genera ninguna duda de que va a estar a la altura.

«Nos vamos a dejar el alma; estamos muy convencidos y tenemos mucha confianza» Luis Miguel Ramis - Técnico del Tenerife

García Pimienta no quiso desmerecer las virtudes del rival y detectó qué le faltó a su equipo además de efectividad de cara a portería. «Analizando el partido, quizá no fue el mejor por nuestra parte, pero también por méritos del rival. Con su público, siendo agresivo, con muchas faltas, saliendo a la contra. Tuvo sus ocasiones y aprovechó una de ellas. Nosotros tuvimos las nuestras y nos sacaron dos goles en la línea. En momentos puntuales creo que nos faltó un poquito de velocidad de balón para que tuvieran que correr más y se pudieran generar espacios», explicó.

Por ahí deberá mejorar la UD si quiere pasar a la final por el ascenso. La buena noticia es que el delantero centro titular, ausente en el Heliodoro por un pinchazo muscular, está disponible. «Sadiku hizo una parte del entrenamiento ayer y hoy lo ha completado. Tiene buenas sensaciones», dijo Pimi.

El técnico rival

De su lado, Luis Miguel Ramis también demostró la convicción con la que el Tenerife afronta la visita al estadio de Gran Canaria con frases como «nos vamos a dejar el alma», o la advertencia de que los blanquiazules no iniciarán este encuentro con la obsesión de defender la ventaja lograda el pasado miércoles en casa.

«Tenemos que ir al límite, como en toda la campaña, con nuestras características y cualidades» Luis Miguel Ramis

En el mensaje del técnico a la afición, recordó que «unos reirán y otros llorarán», pero quiso dejar claro que el Tenerife llegará al límite para que el desenlace sea el más feliz. «Saben que nos vamos a dejar el alma, que estamos muy convencidos y que tenemos mucha confianza», declaró sin olvidar que «esto es un juego y unos reirán y otros llorarán». En esa reflexión, destacó el mérito de haber llegado a este punto de la temporada con opciones de subir a Primera. «Aceptaré todos retos que se nos pongan por delante, y los asumo con muchas ganas y con mucha confianza», comentó.

«No iremos a Las Palmas a defender ningún resultado, sino a hacer nuestro partido y sacarlo» Luis Miguel Ramis

Ramis aseguró que el Tenerife no irá al estadio de Gran Canaria con la idea de «gestionar ningún resultado», porque «el partido del miércoles está terminado» y no existe en la plantilla blanquiazul la «sensación» de que vaya a partir con alguna ventaja. «No iremos a Las Palmas a defender ningún resultado, sino a hacer nuestro partido, a sacarlo adelante. La eliminatoria está tan igualada que antes del encuentro del miércoles, porque estos márgenes, en el fútbol profesional, no decantan nada, así que no podemos dejar de hacer nada por pensar que tenemos un resultado favorable. Tenemos que ir al límite, como hemos hecho toda la temporada, con nuestras características y con nuestras cualidades, sabiendo que tendremos a un rival muy bueno delante y con un potencial muy grande. Conforme vaya avanzando el partido, iremos tomando decisiones. Lógicamente existen múltiples posibilidades y tendremos que ir tomándolas sobre la marcha. Hay un dibujo, un plan de partido, tenemos una ruta, lo tenemos clarísimo, pero el partido te lleva a algunos sitios en los que tienes que tomar decisiones, y este no será diferente», explicó el entrenador del Tenerife.

«No nos preocupamos de discutir sobre interpretaciones o declaraciones de los rivales» Luis Miguel Ramis

Por otra parte, contó que las manifestaciones de Jonathan Viera tras la derrota amarilla en el Heliodoro no tuvieron ninguna repercusión en el vestuario. «No hemos tenido debate, no nos preocupamos de discutir sobre interpretaciones o declaraciones de futbolistas de los equipos rivales», zanjó Ramis.

En el segundo duelo entre los entrenadores, dos escuelas también se miden. Sólo ganará una.