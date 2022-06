Jonathan Viera Ramos cohabita en la diana de la prensa y el entorno del CD Tenerife desde la mañana del pasado jueves. Flores y epítetos altisonantes. Una exhibición de veneno. La arenga del capitán amarillo en el césped del Heliodoro -'el veo mucha fiesta aquí pero les esperamos en Gran Canaria'- ha sido utilizado como excusa y munición para atizar al pichichi de la UD Las Palmas. A las puertas del clásico canario de esta noche en el Gran Canaria (20.00 horas, Movistar Vamos), y por si acontece cualquier episodio de tensión, no cae en olvido el fotograma de la conversación del futbolista con los 700 fieles grancanarios de la grada Herradura.

En el rotativo Diario de Avisos se hace alusión de esta manera a Viera en el artículo 'La estupidez humana'. 'Borges tenía razón, pero ahondando en la estupidez humana y en su consustancial apego a la confrontación, mejor echar a la bestia que llevamos dentro con cánticos en el graderío y en la calle con escolta policial, que ocupar territorios con la fuerza de las armas. Mejor once contra once, una pelota y alguna bengala distraída, que carros blindados, lanzallamas, misiles Tomahawk y cadáveres en la cuneta. Mejor un comité arbitral y su VAR que el Tribunal Internacional de La Haya. Mejor las bravuconadas del pocas luces centrocampista amarillo Jonathan Viera tras caer derrotado ante el CD Tenerife, que las pocas luces de los que gestionan el dinero público'. Un producto literario interesante que no pierde el detalle de hacer mención al genio de La Feria.

Por su parte, Santiago Negrín, quien fuese responsable máximo responsable de Radiotelevisión Canaria fue más allá. "Que se compre un libro y se ponga a leer". Y para José Manuel Pitti ya está todo el pescado vendido: 'Jugaremos en Primera División la próxima temporada'. Etiquetada como una incitación a la violencia por varios medios de la capital tinerfeña, la arenga de Viera con su afición ha generado toneladas de material periodístico. Sin embargo, la celebración del tanto de Suso Santana en el Gran Canaria de penalti, en el 89', corriendo hacia la grada del sector tinerfeño y provocando la caída de varios espectadores, ha caído en el olvido. 'Vamos a la guerra', repiten en el entorno chicarrero por el discurso de Viera. A las 20.00 horas se alza el telón del derbi del siglo tras el (1-0) de la ida con el tanto de León. De fútbol y de la fortaleza de hormigón del Tenerife de Ramis poco se habla. El que late en la diana, es Jonathan Viera.