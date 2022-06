El futuro de Jesé, en el aire

«Me lo tendría que pensar. Tengo que darle vueltas a la cabeza. Me gustaría conseguir grandes cosas con el club, pero hay muchas cosas que mejorar». Con estas palabras se expresó Jesé Rodríguez en la entrevista postpartido tras caer eliminada la UD frente al CD Tenerife el sábado. El extremo del Lomo Blanco fue sustituido al descanso del encuentro y su disconformidad tanto con el entrenador García Pimienta como con su situación, fue más que patente cuando se dirigía al banquillo para ver la segunda parte del encuentro y hacía aspavientos a uno de los palcos para invitar a los ocupantes a que abandonaran el Estadio de Gran Canaria.

Jesé finaliza contrato con la entidad amarilla el 30 de junio, pues firmó por una temporada cuando en el verano pasado se encontraba libre sin equipo y se entrenaba en solitario para afinar su puesta a punto de cara al actual curso. Ahora, concluido el campeonato la continuidad del jugador está en el aire después de todas las dudas que ha sembrado en el tramo final liguero tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

Porque en los últimos meses la implicación de Jesé con el equipo ha quedado en entredicho con ciertas actitudes. A mediados de abril el jugador se ausentó de un entrenamiento e informó tarde de su falta debido a una indisposición. El técnico le dejó en el banquillo frente al Amorebieta y ni tan siquiera calentó.

El propio García Pimienta expresó en la rueda de prensa postpartido unas palabras sobre Jonathan Viera que contraponen la entrega del 21. «Es un jugador único, generoso con sus compañeros y nunca se ha perdido ni un entrenamiento».

Unas palabras que contrastan con la opinión de Jesé sobre el entrenador catalán. «El entrenador toma decisiones, a veces me pueden gustar más, a veces me pueden gustar menos. Creo que hoy –por el sábado– se ha equivocado porque necesitábamos jugadores de ataque porque teníamos que meter goles. Al final los entrenadores toman decisiones y está claro que no me ha gustado, pero lo ha hecho y hay que seguir, es lo que hay», indicó Jesé a Movistar.

Estas declaraciones no han sentado bien en el vestuario amarillo y así lo han hecho saber, pues la unión entre la plantilla y García Pimienta es máxima, por lo que suma una piedra más en el camino hacia el futuro ligado entre UD y el jugador formado en el Huracán.

38 días sin marcar

El extremo reclamaba su presencia en el Gran Canaria frente al Tenerife para tener más gol, pero la verdad es que su pólvora lleva mojada desde el pasado 29 de abril, cuando anotó su último tanto con la elástica amarilla frente al Málaga. Un partido que inició desde el banquillo también por decisión técnica del míster.

En lo que estadística pura se refiere, los números de Jesé tampoco es que sean malos. El 10 amarillo alcanzó los once tantosn –cinco de ellos desde el punto de penalti– en la temporada, el segundo máximo artillero de Las Palmas solo por detrás de Jonathan Viera, que sumó 14 en toda la campaña, seis de ellos de forma consecutiva en las seis últimas jornadas de la liga.

Asimismo, Jesé también acumuló seis pases de gol. En este apartado fue el que más asistencias repartió entre los jugadores amarillos en los 39 duelos disputados en el campeonato.

Sin embargo, el papel de Big Flow en los dos choques del playoff ha sido intrascendente frente al Tenerife. En la ida, 62 minutos en los que realizó un disparo y tocó 22 veces el balón. En la vuelta, 45 minutos con tan solo 8 contactos con la bola. Preocupante.