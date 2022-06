El Carlo Ancelotti de Tenoya. Chus Trujillo dirige a la Agrupación Deportiva Ceuta FC desde el pasado 24 de junio del 2021 y tiene vínculo contractual hasta junio de 2023. En su primera aventura lejos del Archipiélago logró el ascenso a la Primera RFEF con la formación ceutí. Mientras los cinco representativos de Canarias se fueron para Tercera RFEF, Trujillo sienta cátedra. Lo hace desde la naturalidad y la humildad, la misma con la que pide un sitio en un banquillo de la exigencia de la UD Las Palmas.

Satisfacción, alivio...¿Qué siente al conquistar el ascenso a la Primera RFEF con el Ceuta?

Satisfacción y orgullo. Alivio no porque nunca me pesó el reto. Uno fue asumiendo el desafío con el paso de los días y no supuso carga alguna. Te queda la sensación de plenitud.

¿Qué fue lo más difícil de su curso en el banquillo del Ceuta en la Segunda RFEF?

Lo peor fue la lejanía de mi familia. Estar lejos de mi mujer y mis hijos. Ceuta es muy parecido a esta tierra. Los mismos problemas, las mismas ambiciones. Una ciudad pequeña y manejable.

¿Dónde reside el secreto del éxito en un grupo en el que descendieron los cinco representativos canarios (Las Palmas Atlético, San Fernando, Panadería Pulido, Tamaraceite y Mensajero)?

En convencer al futbolista en el día a día. El gran trabajo del director deportivo Edu Villegas y del presidente Luhay Hamido ha sido sobresaliente. Una tarea encomiable. Los futbolistas te lo hacen muy fácil; si el día a día es bueno, todo llega. Luego convences al futbolista con los resultados, les indicas el cómo. Los resultados te dan la razón, y así es más sencillo que maten por sus ideas.

La primera persona que llamó tras besar el ascenso...

A mi madre María Dolores y a mi tío Ignacio Trujillo. Hablé con ellos espiritualmente, fallecieron recientemente y me emociona solo recordarlos.

Como rostro de éxito, ¿qué conclusión extrae saca del hundimiento del fútbol canario en la Segunda RFEF?

Ahora que estoy fuera me percato de por qué con tanto talento no se llega o se rinde cómo se debería. ¿Por qué nos cuesta tanto? La respuesta se muy sencilla: cualquier jugador sub 23 ya ha jugado en varias provincias en la Península. Viene rodado ante rivales distintos, distintas situaciones. Aquí, en el Archipiélago, empiezas compitiendo contra tu vecino y a los 35 años en veteranos, sigues compitiendo contra tu vecino. Así es muy complicado crecer

Eso debilita. Pasa como con las goleadas en la base.

No ocurre a nivel nacional, el jugador medio está acostumbrado a competir contra muchos rivales y situaciones como en todos los ámbitos de la vida. Eso te hace crecer.

¿Cómo analiza la caída y el resurgir del Támara con Víctor Afonso?

Con sorpresa, no esperaba que lo pasaran tan mal en esta temporada que concluye en Segunda RFEF. Sabía que a nivel defensivo sufriría por los cambios, porque salieron jugadores importantes. Llegaron jugadores contrastados, pero eso no te garantiza nada. Ha sido muy duro verles firmar esta temporada que concluye en descenso. Debes competir, el proyecto nuevo hay que verlo en una Tercera muy dura. Una Tercera muy reñida, nuevo formato y que limita los ascensos. Afonso es un técnico contrastado y con mucha experiencia. Habrá que esperar.

El caos del fútbol en Gran Canaria viene por la falta de proyectos sólidos. Falta una idea, coordenadas firmes.

Lo dije hace tiempo, no se puede competir a nivel nacional comiendo un táper en el aeropuerto. Así es imposible, vas en inferioridad de condiciones. Los que quieran subir a Segunda RFEF deben contar con un presupuesto acorde a la exigencia. Si no, estás condenado a malvivir. Debes plasmar una idea clara de lo que quieres, si no tienes esa idea base, no puedes pensar hacia dónde vas sin un objetivo claro. Mimbres deportivos, infraestructuras y presupuesto.

Ya es el más famoso de Tenoya. La apodan el Carlo Ancelotti de Tenoya.

Voy a hablar con el alcalde para ver si me pone una calle [sonríe]. Normalidad, estoy disfrutando y asumiendo grandes sacrificios. Vivo de lo que me gusta. Esto es gratificante.

Tras finalizar de forma exitosa su primera temporada con el Ceuta, ¿se siente más respetado?

El que no te aguanta, no te aguanta; y el que no te quiere, pues no te quiere. Casi que da igual lo que hagas.

Ya es el único técnico grancanario que triunfa lejos del Archipiélago o que al menos dirige. Miguel Ángel Ramírez ya fue despedido del Charlotte en la Major League Soccer de Estados Unidos.

Espero que esto abra puertas. Le voy a contar una anécdota. El día del sorteo de los cruces de semifinales en la Federación Española de Fútbol (RFEF), le insistían a mi director deportivo que cómo se había arriesgado a firmar a un técnico canario. Y yo se lo dije al director deportivo: 'Mis números en el Támara me avalaban'. Tienes que hacer ruido, ganar tus pequeñas Champions para que te respeten poco a poco.

¿Es un lastre ser canario para asumir un reto profesional en Península?

Antes de firmar con el Ceuta, tuve contactos con el Don Benito. Su director deportivo, que había jugado en el Universidad, es muy amigo de Edu Villegas. Y le dijo por qué no me habían fichado: no se fiaba de los canarios. No se fiaba de nuestra supuesto problema de adaptación. Al final, se arrepintió.

Dejó al Ceuta cuarto y luego eliminó al Navalcarnero y Adarve. ¿Este curso lejos de Gran Canaria en qué medida le ha hecho cambiar su concepción futbolística?

Claro, te afecta. Y mucho. Te abres a tener alternativas, un plan b, c, o d. Viajas para afrontar retos, medirte a nuevos preparadores. Los cruces de 'semis' y finales ante Navalcarnero y Adarve fueron un aprendizaje enorme. Te enfrentas a dos equipos a los que no te habías enfrentado. Me apropio de sus ideas, me quedo con nociones táctica para mí.

Fantástico el curso del centrocampista grancanario y ex del Támara Casais.

Se adaptó muy bien. Y Benji es un ídolo, lleva tres años y es un ídolo por su personalidad.

Ya es hora de dinamitar barreras y que un grancanario tome las riendas de la UD Las Palmas. ¿Usted se ve capacitado?

Sí, me veo capacitado.

¿Usted es mejor que García Pimienta -tomó el volante de la UD con la única experiencia de dirigir al Barça B en Segunda B-?

Estoy a la altura del reto seguro. Modestia aparte, lo digo con toda la humildad del mundo. Lobera vino de Segunda B, yo no soy exjugador famoso y eso un tremendo hándicap. Sí, con toda la humildad, pues sí se lo repito: estoy capacitado. Tienes que ganar tu Champions y hacer ruido, hacer méritos y que te vean. Tratar con tu sudor y aciertos que te pongan el foco encima de ti o en otro técnico canario. Estamos capacitados, listos para dirigir al máximo nivel.

Ya es hora de jubilar a los Álvaro Pérez, Pacuco Rosales y esa generación de grandes técnicos.

Hay que escucharlos siempre, pero sí, hay una generación que pide paso. Yoni [Oujo], Mingo Oramas...Yoni es valiente, debe tener paciencia y calma. Pero estamos todos llamando a la puerta.

¿Qué técnico viene pisando fuerte?

Hay muchos. Me quedo con Yoni, Mingo Oramas y José María, que ha llevado al Santidad, Agaete...Hizo un grandísimo trabajo en el Norte de la Isla. En el videoanálisis hay un chico en la sombra como Héctor Dumpiérrez. Hay que tenerle muy en cuenta. Sin olvidar a Mazinho [extécnico del Tenerife B], lo están maltratando en Tenerife. Lo admiro personalmente.

Una imagen que nunca olvidará de este bautizo glorioso en el Ceuta.

El día a día. Y el último abrazo que me di con mi hijo, que simboliza el 'esto está hecho y toca descansar'.

El próximo reto.

Mantenerse en Primera RFEF, que no es poco.