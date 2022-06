Maikel Mesa y Unai Veiga, otra vez en el disparadero

Hay futbolistas que no seguirán en la UD Las Palmas bien porque terminan contrato o bien porque acaban su periodo su cesión, pero hay otros que aun teniendo vínculo con el club, no cuentan a nivel económico o deportivo. Son los casos de Maikel Mesa y Unai Veiga, de los que la entidad ya quiso desprenderse en el pasado mercado de invierno y no pudo.

Si bien el centrocampista tinerfeño ha contado en los últimos tiempos para Xavi García Pimienta, sobre todo en el playoff como solución desde el banquillo, primero para el puesto de delantero centro ante la lesión de Sadiku, y luego para el de interior tras el infortunio de Jonathan Viera, se trata de uno de los jugadores que más cobra de la plantilla y la UD prefiere quitárselo de encima. Quiso hacerlo el verano pasado y también hace unos meses, pero el jugador se negó, sobre todo por la falta de propuestas que le agradaran. Ahora, con la finalización del campeonato para los amarillos, se abre un nuevo escenario en el que tampoco cuenta. De los 20 partidos que dirigió el técnico barcelonés, Maikel ni siquiera participó en seis, y sólo en uno fue titular, en Zaragoza, precisamente donde marcó su único gol del curso –el equipo perdió por 2-1–. La UD ya quiso desprenderse de ambos en el pasado mercado invernal, pero se negaron Al de La Laguna, que llegó a la UD en el verano de 2018 de la mano del entonces secretario técnico Toni Otero, le queda un año de contrato después de sus sucesivas rebajas salariales que favorecieron la economía amarilla. La intención del club es que se encuentre un equipo y se vaya gratis, sin embargo, todo depende del jugador. También tiene la sartén por el mango Unai Veiga, cuyo caso es aún más sangrante y representa el fracaso de la dirección deportiva en la mayoría de fichajes de la temporada que acaba de terminar. El mediocentro vasco acabó la campaña con sólo dos participaciones, una ante el Cartagena en casa y otra ante la Real Sociedad B, su exequipo, en Anoeta. En total, 38 minutos, más otro puñado en Copa del Rey. El vizcaíno tiene aún dos años de contrato por delante, sin embargo, pondrá de su parte para salir como cedido en busca de minutos. Veiga considera que a sus 23 años no puede estar parado y prevé continuar con su progresión en otro equipo. Pudo haber salido en enero, pero se negó, cosa que ahora no hará porque dispone de más tiempo para encontrar un destino que le agrade. A nivel económico tampoco supone un lastre, toda vez que cobra el mínimo establecido por LaLiga –unos 100.000 euros la campaña pasada–. Tanto Unai Veiga como Maikel Mesa vuelven a estar en el disparadero, pero podrían no ser los únicos que, con contrato en vigor, salgan este verano.