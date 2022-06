La UD quiere hacer caja con las ventas de Moleiro y Cardona

Acaba la temporada y empiezan los movimientos. Tan pronto como finaliza el curso arranca la planificación del siguiente; apenas hay tiempo para el respiro. Con los jugadores y el cuerpo técnico de vacaciones la dirección deportiva cobra el protagonismo en cuanto a la confección de la plantilla de la campaña que viene, que sufrirá modificaciones sustanciales sin convertirse en una revolución integral. La UD pierde a jugadores que terminan contrato, fichará sobre todo a laterales y delanteros y también pretende vender. Es en ese apartado donde entran Alberto Moleiro y Sergi Cardona.

La entidad amarilla pretende hacer caja este verano con ambos jugadores, que cuentan con ofertas de varios equipos para hacerse con sus servicios. No es nada nuevo, puesto que han recibido el interés de los clubes desde hace meses, incluso antes de que se abriera el pasado mercado invernal en enero, cuando incluso el lateral catalán pudo haber salido.

El Wolves o el Milan siguen al tinerfeño, que puede quedarse cedido en el caso de ser traspasado

Aunque ambos formaron parte de la dinámica del primer equipo con ficha del filial, los casos de uno y otro son diferentes. Mientras que Moleiro tiene contrato con la UD, Cardona no, sin embargo no supone un problema para el club, puesto que tiene la opción unilateral de hacerle un contrato profesional de dos años con el salario mínimo –unos 100.000 euros–, como con todos los futbolistas de las categorías inferiores.

Las Palmas ejecutará ese derecho y el catalán renovará su vínculo hasta junio de 2024, aunque eso no quiere decir que la próxima temporada vaya a vestir de amarillo. Porque con ese movimiento la UD se asegura poder ponerle un precio de salida, y el que ha puesto no ha sido aceptado por ahora por sus pretendientes.

Según el entorno del jugador son varios los equipos que se han interesado por él, de muchos países, sin embargo, sólo algunos están dispuestos a pagar, pero no cualquier precio. Recuerdan que en el mundo del fútbol actual son muy pocos los equipos que pagan traspasos, y que la entidad amarilla no debería forzar la situación porque podría perder la opción de sacar dinero por él.

Lo cierto es que valor del jugador no aumentó porque el equipo finalmente no subió a Primera División. De haberlo hecho, su precio en el mercado habría subido exponencialmente, pero al no ser así, la UD está condenada a aceptar una cantidad menor por una posible venta.

En cualquier caso, el lateral amarillo, que cumplirá 23 años en julio, tiene claro que no va a forzar su salida y acatará lo que diga el club, aunque también espera comprensión ante ofertas que no puede dejar escapar a su edad y que considera buenas tanto para él como para la entidad.

Llegada triunfal

Su irrupción en el fútbol se produjo de manera fulgurante en la cuarta jornada del campeonato que acaba de terminar. Había debutado con el primer equipo en el último partido del curso anterior, frente al Logroñés en Las Gaunas, donde jugó los primeros 45 minutos. Fue la demostración de Pepe Mel de que quería que el jugador formase parte de la plantilla en la 2021-22, y así fue.

Completó la pretemporada y comenzó la competición en el banquillo, como suplente de Benito, al que sustituyó en el descanso del choque de Anduva. Desde entonces, siempre fue titular hasta que se perdió la cita de Fuenlabrada por acumulación de amonestaciones. Luego, sólo fue suplente ante el Amorebieta en casa y se perdió los choques de Alcorcón, por sanción –y lesión– y de Gijón, por descanso antes de afrontar el playoff. Su registro, 37 partidos de 44 y una asistencia, a Jesé ante la Real Sociedad B en Anoeta.

Si la UD no quiso vender a Cardona en el mercado de invierno con el objetivo de que aumentara su caché y, por tanto, su precio ante un posible traspaso, lo mismo ocurrió con Moleiro, que desde la misma pretemporada es seguido por el Wolverhampton de la Premier League y desde el inicio del curso por el Milan, vigente campeón de Italia.

En su caso, no termina contrato, sin embargo, el club le dará una ficha profesional el curso que viene, aunque la intención, al igual que con Cardona, es hacer caja con él. La UD escuchará las ofertas por él como por cualquier otro jugador sin la urgencia de tener que vender, pero sí con la predisposición a hacerlo.

La entidad ejerce su opción de dos años sobre el catalán, que pide comprensión, aunque no forzará

Ya desde el stage en Marbella el verano pasado el Wolves, que fue rival de Las Palmas en uno de los amistosos, puso sus ojos en el talentoso jugador al que Pepe Mel también dio la primera oportunidad de darse a conocer. Meses después, en la zona de prensa del campo de Santo Domingo, en Alcorcón, un ojeador del club inglés siguió su evolución in situ, como tantas veces a lo largo del curso.

En su caso, la intención de la entidad amarilla es venderlo para luego quedárselo como cedido, tal y como hizo con Pedri, sin embargo, ahora no existe la urgencia de antes y la UD no aceptará cualquier cosa, ya que contempla que el jugador pueda aumentar su valor con un año más de experiencia en Segunda.

Moleiro, a diferencia de Cardona, no tuvo tanta continuidad, sobre todo por las cuatro llamadas de la selección española sub 19 que no sólo le hicieron perderse varios partidos, sino también ser suplente a su regreso. Por suerte para él pudo tener un protagonismo seguido en el tramo final de la temporada, ya con García Pimienta al mando. Su registro, 35 partidos de 44, tres goles –Ibiza, Amorebieta y Oviedo– y una asistencia –a Kirian en el Tartiere–.

El tinerfeño y el catalán, surgidos este curso, son los que pueden dejar dinero en la caja amarilla este verano. La UD, por su parte, no tiene prisa alguna: esperará que los clubes aumenten su oferta y si no lo hacen se los quedará.