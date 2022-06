«Ojalá marque de amarillo al ‘Tete’ en el Heliodoro»

Míster venganza. El justiciero del Roque Nublo. El precio de la gloria pasa por eliminar al CD Tenerife. Juanpe Ramírez (31 años), central grancanario, ex de la UD Las Palmas y capitán del Girona FC, afronta desde este sábado la final de la promoción de ascenso a Primera ante la formación tinerfeña –que se mostró muy superior a los de García Pimienta–. Este sábado y desde las 20.00 horas en el estadio de Montilivi, el zaguero del Cruce de Arinaga reta al ‘Tete’.

Es la tercera final del Girona en las cuatro últimas ediciones del playoff. En 2020 fue pulverizado por el Elche y 2021 la gloria se marchó a Vallecas. La formación franjiverde y el Rayo le arrebataron a Juanpe su segundo ascenso con el Girona.Ya subió en 2017 y es el único superviviente de la mayor gesta del club catalán junto a Borja García. Sexta campaña en el equipo que preside Delfin Geli y la oportunidad de vengar a la UD Las Palmas, que fue devorada por la legión del hormigón armado de Ramis. Juanpe, 33 partidos de amarillo y 204 con el Girona, se ha medido siete veces al CD Tenerife con un balance de tres victorias, tres derrotas y un empate. Como nota curiosa, la vuelta de la final del playoff , que se disputa el domingo 19 (20.00 horas) en el Heliodoro, la jugará con la elástica amarilla del bloque gerundense. Otro elemento para el morbo.

Lluvia de wasaps

Al teléfono del central sureño, han llegado toneladas de mensajes con un claro mensaje: ‘tienes que eliminar al Tenerife’. «Mucha gente conocida y demás están deseando que subamos de cara a esta final. La verdad que ya nos toca. Es la tercera ocasión que llegamos a la final [en las últimas cuatro ediciones ligueras] y considero que hemos completado méritos tras deshacernos del Eibar. Ya es hora de que nos toque; estamos esperando ese momento para poder subir. Y también porque está el eterno rival de la UD; se trata de un aliciente para la gente de la Isla»

«Los de Ramis cuidan y vigilan los pequeños detalles; con muy poco les basta» Juanpe Ramírez - Capitán del Girona FC

Cuando ves el escudo del Tenerife, Juanpe, que no participó en ningún derbi canario en duelo oficial, reconoce que el corazón late más deprisa. «Es especial cuando es un duelo directo como aconteció en las semifinales entre la UD y el Tenerife. Con el Girona no es lo mismo pero siempre cuentas con ese ‘puntito’ de rivalidad. Uno siempre tiene presente el derbi de toda la vida, no será lo mismo pero es una final. Estamos los dos luchando por lo mismo y hay mucho en juego, un ascenso. Por estar en Primera has acometido múltiples sacrificios, tengo ganas de empiece y ojalá nos toque, por fin, ascender a nosotros».

Juanpe Ramírez es el elemento de morbo de este cruce ante el ‘Tete’ de Ramis, Enric Gallego, Carlos Ruiz, Aitor Sanz o Corredera. «Me han llegado muchos mensajes, es el rival que toca no hay otro».

Tomar nota del 4-J

El marcador central descarta de forma enérgica que el Tenerife parta con el rol de favorito. Sobre si tomó nota de la eliminación de la UD de Viera, detalla que ya manejan la suficiente información del cuadro chicharrero. «No me ha sorprendió ni he tomado nota de nada, ha sido un equipo muy reconocible. Los de Ramis han competido muy bien, en la primera eliminatoria. Ellos se cierran muy bien, es muy difícil meterle mano. Si no estás acertado y no cuidas los pequeños detalles, lo vas a pasar mal. Con poco les basta y ya se pudo ver ante la UD Las Palmas en los dos partidos. Los errores se pagan carísimo en esta fase».

Comienza la guerra psicológica. ¿Quién es el favorito de este último cruce por un billete para Primera? «El Girona no lo es; la eliminatoria está igualada. El equipo que mejor llegó al playoff fue la UD Las Palmas por trayectoria [once jornadas sin perder con nueve victorias y dos empates]. Y mire cayó a la primera, nosotros en los dos años anteriores éramos los claros favoritos. Llegamos en dinámica parecida y no nos sirvió. La consigna es salir y competir bien, llevarte la eliminatoria como sea. Cueste lo que cueste».

Stuani versus Gallego

Juanpe se cruza con Enric Gallego, el héroe del Tenerife en el Gran Canaria con dos tantos a Valles –uno de penalti–. El artillero del cuadro chicharrero se cruza con Stuani, el artista del gol catalán.

«El Tenerife destaca más por el bloque que por las individualidades. En la formación chicharrera no hay ausencias, si falta uno sale otro y rinde mejor. Te la puede liar cualquiera, tenemos la suerte de tener a Stuani que es garantía de gol. Confiamos en aprovecharlo para lograr el ansiado objetivo. Tenemos que ponernos por delante en esta eliminatoria».

«Es la tercera final y ya nos toca subir. Hemos dado un ejemplo de superación»

Pocos confiaban que el Girona se cargase al Eibar. El cuadro de Míchel levantó el 0-1 de la ida de Montilivi con un espléndido 0-2 en Ipurúa y en la prórroga. «No nos dolió. El Eibar era claro favorito por la trayectoria de todo el año. Hizo 80 puntos, los partidos hay que jugarlos. Hasta que no acaben, no sabes qué puede acontecer. Ahí tiene el ejemplo de la UD».

Marcar en el infierno

El futbolista grancanario resta importancia al hecho de marcar de amarillo en el Heliodoro. «Vamos a jugar de amarillo en el estadio del Tenerife y veremos qué pasa. Pero no estoy para pedir mucho; ojalá que hagamos gol, y que lo marque cualquiera, si me toca, muy bien. Pero es un dato secundario».

Juanpe finaliza contrato este 30 de junio. Con el ascenso tiene asegurado un año más de contrato. «Espero que se cumpla dentro de dos semanas, el pack completo. Ascenso y renovación». En relación a las ofertas que ha recibido, despeja de forma contundente.

«No sé nada de mi futuro. Le trasladé a mi agente que no me comentase nada; quería estar centrado únicamente en esto. Tengo muy buenas sensaciones, no hará falta hablar con él», asevera en relación a la conquista del billete hacia el paraíso de Pedri.

«Como grancanario, medirme al eterno rival de la UD lo hace aún más especial»

Tercera final y la condición de equipo marcado por la tragedia. «Las derrotas te sirven de mucho. Te ayudan a crecer. Te quedas fuera por un gol y es tremendamente duro. Nos hemos levantado, siempre empezamos el último al llegar hasta el final de la promoción. Hemos sufrido mucho en los inicios como ocurrió esta campaña. Estuvimos en puestos de descenso, había dudas en relación al cuerpo técnico de Míchel. Nos levantamos por tercer año y ya muchos equipos les gustaría con los números que tenemos».

«Si eliminan al Tenerife deberían darle la Insignia de Oro y Brillantes», valora un alto ejecutivo de la UD. Juanpe y sus raíces. De Montilivi al Heliodoro. Un Binter hacia lo más profundo del alma.