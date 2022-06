David Rodríguez Barrera 'Deivid', que ha disputado cien partidos oficiales con el club amarillo y medita estirar su carrera futbolística en las filas del Villa de Santa Brígida o en otro conjunto de Tercera RFEF, colabora con la Fundación UD Las Palmas, a las órdenes de Paquito Ortiz -responsable de Innovación de la Fundación

Estira su formación con el Curso Superior de Director Deportivo de la RFEF, tal como detalló a este medio en una entrevista. Desde la entidad amarilla matizan que no trabaja para la dirección deportiva que está capitaneada por Luis Helguera. "No cumple con tarea alguna de responsabilidad en la dirección deportiva, es que tampoco podría porque carece de la formación. Desempeña una labor formativa en la Fundación porque creemos firmemente en aportar conocimientos a todos nuestros jugadores", valora un ejecutivo de máximo rango.

La salida de Tino Luis Cabrera estaba pactada desde hace meses, una vez que fue destituido de su cargo de entrenador de Las Palmas Atlético. Como avanzó el presidente de la UD Miguel Ángel Ramírez, el resto de la composición del área deportiva de la entidad corresponde únicamente "a Luis Helguera".

El pasado 13 de mayo, Deivid valoraba de esta manera su inquietud por seguir formándose en el mundo del fútbol. A la pregunta '¿le gustaría ser director deportivo?, respondía de esta manera: "Me formo. Estoy cursando el título de entrenador, de director deportivo y además estoy haciendo otro de scout [analista]. Me vale para ir aprendiendo. Mi hijo es prioritario. Antes estaba en Chipre [2019] y luego estalló la pandemia. No lo disfruté como merecía".