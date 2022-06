Viento en popa a todo Kirian...La UD no dejará escapar a esta pieza ostentosa de cocción lenta. La edición liguera 2021-22 que concluye lleva el nombre del mediapunta, centrocampista e interior de La Candelaria (Tenerife). El autor del Centenariazo. Uno de los escuderos mágicos del reino de Jonathan Viera reclama a los cuatro vientos ser importante. Emblema y pieza de jerarquía. Kirian Rodríguez Concepción (Santa Cruz de Tenerife, 26 años) finaliza contrato el próximo 30 de junio de 2023 y en las oficinas de la UD, el expediente ‘K’ es de máxima prioridad.

Representado por la agencia internacional Wasserman, que cuenta con la mediación de Yeray Ortega en el Archipiélago -también lleva a Sandro Ramírez, Fidel Chaves -, la sintonía es total entre Las Palmas y jugador. La reciente renovación del portero Álvaro Valles, hasta junio de 2025, tiende un puente de plata para sellar el acuerdo de ampliación y mejora de este exponente de superación y elegancia. Respaldado por la confianza ciega de José Mel Pérez, hasta el 22 de enero, y por Xavi García Pimienta, hasta la disputa del fatídico playoff, es el momento del reconocimiento. Dentro de la política de austeridad de la UD -con un tope salarial de nueve millones para el personal inscribible y el no inscribible-, el blindaje de Kirian ha comenzado.

El tinerfeño debutó de amarillo el 2 de junio del 2019 ante el Almería en el Gran Canaria (0-0). Mel le abrió la puerta junto a otros platanitos como Toni Segura, Cristian Cedrés o Carlos González. En tres años, se ha producido la metamorfosis total y silenciosa hasta convertirse en centenario.

Siete goles y nueve asistencias decoran su ficha de amarillo. En las campañas 2019-20 y 2020-21 cargó con la cruz de la indecisión. El miedo y la responsabilidad sepultaron su fragancia. «Con Kirian es el que más hablo; prácticamente todos los días. Depende básicamente de él. No tiene techo», valoró el novelista Mel sobre uno de los poetas de la sinfonía de Viera -Moleiro completa la nómina-.

Capacidad realizadora

Su tanto de cabeza en el Tartiere, a centro de Alberto Moleiro, orquestó la resurrección. Batió al Tenerife en el Heliodoro (0-1), para romper con veinte años de sequía de éxitos en el templo del ogro del Teide, y se marcó su particular hat-trick ante Leganés (1), Ponferradina (1) y Amorebieta (1).

Varios conjuntos de Primera, como el Celta y la Real Sociedad, pusieron sus ojos en el ‘20’. Lástima que se apagase en el tramo final de la competición. Acusó el esfuerzo, en un cierto paralelismo con Jonathan Viera. En el tramo de las once jornadas sin besar la lona de Las Palmas con Pimienta -el mejor final de la historia en la categoría de plata del club amarillo-, solo se perdió la última jornada en El Molinón. Emerge la mejor versión de este mimbre exquisito.

El que fuese recogepelotas del Tenerife fue arrollador por la propuesta de hormigón de Ramis. Lágrimas ante Naciente en el cierre de la temporada de su vida. Mientras Viera recibió una llamada de un equipo de Liga de Campeones y Moleiro figura en la agenda de media Europa, lo de Kirian bien merece un reconocimiento.

Antes de la disputa de la vuelta de semis,recibió la elástica enmarcada conmemorativa bajo un maremoto de aplausos. Le acompañó Benito, también centenario, en un aperitivo para el éxtasis. 31.502 almas y la épica acabó en parálisis.

Cardona, Curbelo, Fabio...

El presidente Ramírez jugó su particular de póquer en sala de prensa. «Vamos a tratar de conciliar los intereses de Kirian y de la UD para la renovación (...) Queremos renovarle en verano, si no lo hace pues esa posición hay que reforzarla. Si él quiere tanto a Las Palmas y agradece la puesta en valor, debe existir un acuerdo para ampliar. Si no quiere seguir, es lícito. Queremos que renueve, si sigue, perfecto. Y si no, también», determinó.

La dirección deportiva no busca un mediapunta ni un enlace con el frente ofensivo -que será remodelado de forma íntegra-. Otra pista de un acuerdo del que ya comienzan a cimentarse esperanzas. De esta manera, se refrenda con hechos la política de apuesta por valores del vivero como Cardona, Curbelo o Fabio González.