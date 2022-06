Sergi Cardona renueva por la UD Las Palmas. Si por él hubiera sido, no lo habría hecho, porque tiene ofertas mejores y hubiera preferido quedar libre para marcharse, sin embargo, la entidad amarilla ejerció su opción unilateral sobre él y ahora tiene un contrato profesional por dos temporadas, hasta junio de 2024, con el salario mínimo. En otras palabras: para que el lateral pueda salir, el club que lo quiera deberá pasar por caja.

La táctica de la UD se fraguó desde hace muchos meses, antes de las Navidades pasadas, cuando el jugador comenzó a recibir propuestas de clubes de España y de Europa tras su irrupción en la presente campaña. De cualquier manera, la entidad isleña habría ejercido su opción porque se trata de un fijo en el equipo titular, pero el panorama actual ya lo vislumbraba desde hacía tiempo y ahora Cardona deberá llevar una oferta que satisfaga a Miguel Ángel Ramírez para poder marcharse.

Desde el entorno del jugador aseguran que no forzará su salida, toda vez que está muy agradecido al club que le dio la oportunidad de afianzarse en el fútbol profesional, pero al mismo tiempo piden comprensión, ya que las opciones que tiene de jugar en equipos de mayor nivel podrían relanzar su carrera deportiva y económicamente. También recuerdan que en el contexto actual no es habitual que los equipos paguen traspasos, por lo que entienden que la UD no debería pedir una cantidad desorbitada.

Sergi Cardona, que cumplirá 23 años en julio, se destapó como uno de los mejores laterales de la categoría desde que Pepe Mel le diera la alternativa en la cuarta jornada, en el descanso del partido de Anduva frente al Mirandés. El titular entonces en el lateral izquierdo era Benito, que desapareció con la aparición fulgurante del de Lloret de Mar, indiscutible desde entonces, tanto que terminó la temporada como el futbolista con más minutos, con 3.249, repartidos en 39 partidos -incluidos los dos del playoff-.

Fue, además, el jugador con más recuperaciones del equipo, con 78, por encima de Eric Curbelo (59), Álvaro Lemos (46) y Raúl Navas (44), los otros defensas titulares. Por eso, entre otras virtudes, la UD considera que es un lateral de futuro, y que si quiere salir, el club que lo quiera deberá presentar una buena oferta. Con dos años de contrato por delante, a la entidad le interesaría más una venta este mismo verano, porque en el siguiente ya sólo le quedaría un año de vínculo y el precio bajaría.

Las próximas semanas pueden ser decisivas en este sentido. Mientras, el gerundense disfruta de sus vacaciones a la espera de la resolución final. El lunes 11 de julio, si nada ha cambiado entonces, comenzará la pretemporada a las órdenes de García Pimienta, y si el fin de semana del 14-15 de agosto aún no se ha ido, arrancará un nuevo curso con la UD Las Palmas, esta vez con ficha del primer equipo y no con el '30', sino con un dorsal entre el 2 y el 25.