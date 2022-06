Mismo eslogan, mismo precios y sin vídeo promocional, aunque lo habrá. Vale como resumen de la presentación de la campaña de abonados de la UD Las Palmas para la temporada 2022-23, cuya principal novedad fue el acto en sí, en el que participaron varios fieles que secundaron a Patricio Viñayo, director general, en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria. Una llamada a la afición.

'La unión hace Las Palmas' es el lema para atraer seguidores. Según el club, no hay una meta en cuanto a número de abonados, aunque Viñayo reconoció que "la sensación es que seremos más" que los 11.115 de la campaña pasada por el apego de la afición al equipo en el tramo final del curso, como demuestras las afluencias de los dos últimos partidos en casa, ante el Real Oviedo y el CD Tenerife, con más de 30.000 espectadores en ambos.

La campaña arranca este mismo viernes a las 16.00 horas y será totalmente online. No habrá atención presencial, sino telefónica (928241342), y los abonados tendrán hasta el próximo 11 de julio para renovar su plaza. Los días 12 y 13 de ese mes están fijados para los cambios de asiento, y desde el 14 de julio hasta el 7 de agosto, se permitirán las nuevas altas. El carné es digital, aunque también se puede pedir físico y llegaría por correo ordinario.

Los precios, pactados en su día con los aficionados, recordó Viñayo, no varían, aunque en realidad los fieles pagarán más que el verano pasado porque ya no cuentan con el 25% de descuento por los partidos que no pudieron disfrutar durante la pandemia. Así, los precios para la renovación de un adulto van desde los 90 euros en la Naciente hasta los 325 en Tribuna Central Alta. Para la nuevas altas, van desde los 120 hasta los 380.

Cabe destacar, además, que todo aquel que haya renovado y quiera acudir al Granca Life Fest que tendrá lugar los próximo 8 y 9 de julio en el Estadio de Gran Canaria puede comprar las entradas al 50% de su precio.